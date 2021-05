Fernanda Lessa solare (e seminuda) su Instagram

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Si diverte a stuzzicare i follower, Fernanda Lessa. Scatto dopo scatto, la modella brasiliana usa il look per generare curiosità e il proprio corpo per attirare l’attenzione. Le ultime foto però sono piuttosto esplicite!

Di spalle, il kimono Manera indossato al contrario e lasciato completamente aperto, Fernanda Lessa è completamente nuda sotto. Un lato B perfetto e tonico, esaltato dal chiaroscuro generato dall’ombra. “Senza segno del costume = abbronzatura uniforme” scrive lei, invogliando tutti ad analizzare la sua pelle. La caption è la risposta al post precedente, “come ottenere un’abbronzatura perfetta“, in cui precisava, per fortuna, #desertbeach (spiaggia deserta). Nuda, ma senza nessuno attorno se non il fotografo.

I due post seguono una serie in bianco e nero dove l’ex gieffina nasconde il corpo con un tessuto. “Fa caldo… Lascio cadere? Prossimo post…” scrive Fernanda Lessa lasciando tutti ad attendere la foto successiva in cui, però se ne pente: “Scherzavo…“.

Poi ci sono gli scatti tra gli alberi. “Venerdì finalmente” scrive lei, vestita solo di una camicia Osklen. #viaggiare #weekend #letsgo aggiunge come hashtag, facendo intendere che il viaggio sarebbe stato… senza slip. “Scherzavo, ragazzi… Io resto a casa” rettifica nel post successivo. Insomma, di provocazione in provocazione.

Non mancano nella bacheca scatti in intimo e pose sensuali. La bella Fernanda Lessa sa come intrattenere i fan e si diverte a giocare con loro. Madre Natura le ha dato un corpo invidiabile e lei sa bene come usarlo… date un’occhiata alla nostra gallery!

