“Il nero contiene tutto”, diceva Coco Chanel. La più scura delle nuance di certo lancia un messaggio e lascia il segno. Il colore della notte, del buio ma anche della consapevolezza della sera. Tonalità sacra per i popoli pagani perché “dall’assenza di luce, dal vuoto assoluto, si genera il Tutto”. E poi, ovviamente, sinonimo di classe ed eleganza. Il nero conferisce a ogni look un’allure di mistero e sensualità e non stupisce che sia parte integrante del guardaroba di ogni donna, star comprese.

Kim fetish, Chiara sexy

Sono moltissime le vip che scelgono il nero per i loro outfit di street-style, da quelli più sportivi a quelli da sera. Abbellito con grafiche, abbinato a accessori colorati, delicato nei pizzi o avvolgente nel piumino: il nero è versatile ma mai banale. La svolta fetish di Kim Kardashian è legata indissolubilmente al total black: il look per il Met Gala ha lasciato tutti a bocca a aperta e l’imprenditrice, che si affida a Balenciaga, è decisa a cavalcare questa onda dark. Vuole stupire anche Chiara Ferragni che, a Parigi per la fashion week, non è passata inosservata nel body trasparente di Schiaparelli.

Sportive e… cappottate

Approccio sporty-chic per Giulia De Lellis e per Vittoria Ceretti. L’influencer abbina alla giocosa felpa Disclaimer una borsa rosa di Jacquemus mentre la top model opta per gonna a palloncino, blazer e stivali, sdrammatizzando il total black con un marsupio a quadri di Loewe. Cosa c’è di più classico di un cappotto nero? Lo sanno bene Wanda Nara e Malika Ayane, impeccabili nei loro outfit scuri. Martina Colombari preferisce una giacca in pelle da sapore rock e Irina Shayk l’intramontabile trench Burberry. Infine, Giulia Salemi ha le farfalle nello stomaco (la love story con Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele) e sul vestito. Scopri il suo outfit e tutti gli altri nella gallery.

