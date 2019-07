Ferrari contro Philipp Plein: “Rimuovi le foto”

C’è un’aspra battaglia in corso tra Ferrari e Philipp Plein. E’ lo stesso designer di moda tedesco a rivelare la querelle sulla sua pagina Instagram, postando una lettera ricevuta dai legali di Maranello.

Ferrari ritiene che Philipp Plein abbia pubblicizzato i suoi prodotti, nello specifico le sneakers Moneybeast, realizzate in edizione limitata e in vendita a circa 5mila euro, sfruttando il marchio del Cavallino, ben visibile in molte immagini social. Oltre all’utilizzo improprio del cofano dell’auto, dove al centro compaiono le scarpe, perfettamente in nuance col colore del mezzo, Ferrari sottolinea di dissociarsi dal messaggio sessista e di strumentalizzazione del corpo femminile che Philipp Plein trasmette mostrando video di due ragazze seminude e molto sexy che ballano provocatoriamente vicino al veicolo.

Se i legali Ferrari danno un ultimatum di 48 ore per la rimozione dei contenuti dal profilo di Philipp Plein, dal canto suo lo stilista afferma di avere il pieno diritto di mostrare quello che ritiene, avendo regolarmente acquistato l’auto ed essendo, tra l’altro, un loro ottimo cliente, con quattro vetture del brand nel suo parco-auto. Infine, non solo Plein dichiara di non aver alcuna intenzione di cancellare le foto ma promette di bruciare l’auto nei giorni a venire e intanto fa storie con cuori e apprezzamenti vari a bordo della sua – rivale – Lamborghini gialla.

