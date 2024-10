Eleganza di coppia: alla Festa del Cinema di Roma trionfa l’amore

Roma, Città Eterna e città… dell’amore. Nella Capitale è in pieno svolgimento la Festa del Cinema, in calendario dal 16 al 27 ottobre. Sono tanti gli attori e le attrici nostrane che calcano il red carpet per la presentazione delle loro nuove pellicole. Sul tappeto rosso non mancano i personaggi collaterali, dai cantanti ai volti tv. Molti si fanno accompagnare dall’anima gemella: ecco le coppie dell’edizione 2024 e i relativi outfit firmati.

Coppie in total black

Nero, colore elegante per antonomasia. C’è chi lo ritiene troppo funereo, eppure alle soirée (ma anche nella vita di tutti i giorni) fa sempre la sua figura. Sono molti i vip in coppia alla Festa del Cinema di Roma a scegliere questa tonalità. Ad inaugurare l’evento a suon di baci ci hanno pensato Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I due, al primo red carpet ufficiale, non si sono trattenuti in quanto a smancerie: la politica era elegantissima nel long dress di paillettes con scollo a V.

Mano nella mano, Caterina Balivo e Guido Maria Brera hanno portato la loro intesa sul tappeto rosso. Completo nero per entrambi, con la conduttrice che ha i cuori anche sulle scarpe Mach & Mach. Uno smoking per due: Lino Guanciale e Antonella Liuzzi condividono l’outfit, firmato Boss. Luisa Ranieri ha sensualità da vendere: in Giorgio Armani, stretta al marito Luca Zingaretti, è una visione. La profonda apertura sull’abito scende quasi fino all’ombelico.

A tutta fantasia

Non mancano tessuti insoliti e stampe accattivanti nei look dei vip in coppia alla Mostra del Cinema di Roma. Thomas Raggi dei Maneskin ha portato la fidanzata alla prima del nuovo film di Gabriele Muccino, Fino alle fine. Il chitarrista e Lavinia Albrizio sono molto riservati e farebbero coppia almeno dal 2021. Outfit anni Settanta per lui, con un completo beige dai calzoni svasati ricoperto con l’iconica staffa Gucci. Abito in lana jacquard nei toni del grigio con camicia in chiffon nero per Diodato. Il cantante in Etro è apparso sorridente e molto felice al fianco della fidanzata, la fotografa Lorena Dini. Cascata di lustrini per Vittoria Puccini, raggiante e bellissima in Giorgio Armani. Il merito della sua gioia va anche al compagno Fabrizio Lucci: i due, mano nella mano, sono raggianti. Bianco bouclé, perle e catene per Miriam Leone, abbracciata al marito Paolo Carullo: inconfondibilmente Chanel.

Nuovi amori

“Sono in una relazione molto felice e appagante” aveva ammesso qualche mese fa Claudia Gerini al Corriera della Sera, facendo seguire alla dichiarazione le immagini della vacanza di coppia. Adesso riecco l’attrice e il compagno, Riccardo Sangiuliano, manager in campo finanziario, sul red carpet. Lei ha optato per un lungo abito blu notte con apertura sulla schiena di Alberta Ferretti. A completare la mise ci hanno pensato i preziosi gioielli firmati Messika.

Accompagnatore speciale per Ambra Angiolini, alla prima di Eterno Visionario di Michele Placido. L’attrice e il regista teatrale Damiano Michieletto, classe 1975, hanno scelto il nero per far debuttare il loro amore sul red carpet. Trasparenze per lei, con un abito con dettagli in velluto devorè e pantaloni in chiffon. I due si scambiano tenerezze… naso a naso. Spazio anche per le famiglie, con Jovanotti (in Prada) che stringe strette la moglie, Francesca Valiani, e la figlia, Teresa Cherubini. Quanto amore alla Festa del Cinema di Roma: guarda tutti i protagonisti nella gallery.

