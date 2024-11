Alla Festa Nazionale di Monaco la famiglia reale è bon ton

Il 19 novembre si celebra la Festa Nazionale di Monaco. Anche quest’anno, come da tradizione, la famiglia reale si è radunata al gran completo, per festeggiare degnamente il Principato. I royal hanno presenziato alla messa nella Cattedrale di San Nicola per poi affacciarsi al balcone, per i saluti di rito. Non sono mancate le foto sul piazzale del Palazzo, dove le signore della famiglia si sono distinte per i loro look eleganti e firmati.

Charlene e Gabriella color pastello

Come moglie del regnante, il principe Alberto II, Charlene Wittstock è la padrona di casa, o meglio, del Palais Princier, la residenza ufficiale di Monaco. E’ lei la donna più importante, in quanto a rango, della famiglia ed è di conseguenza il volto ufficiale in prima linea agli eventi ufficiali. I suoi look sono sempre molto attesi e questa volta non è stata da meno. La principessa ha optato per un outfit confettoso, un completo-pantaloni color malva di Louis Vuitton, abbinato a un fascinator a forma di bottone. Pixie cut biondo, make-up pastello e sorriso smagliante per lei. Al suo fianco c’era la figlia Gabriella di Monaco, graziosissima con un coat dress azzurro e ricamato di Dior, portato con ballerine e cerchietto nella stessa fantasia.

Charlotte con i suoi ragazzi

Azzurro anche per Charlotte Casiraghi, in una gradazione più scura rispetto a quella della cugina Gabriella. La royal, ammirata per il suo stile in tutto il mondo, si è affidata ancora una volta a Chanel, maison con cui collabora da anni e di cui è anche testimonial. Charlotte ha sfoggiato un cappottino in tweed di lana, dal volume avvitato e lungo fino a metà coscia. Sul petto spuntava l’iconica camelia del brand mentre sui bottoni neri era ben in evidenza il logo con la doppia C. Capelli sciolti, tagliati alla spalla, per lei, bellissima come sempre. Due gli uomini al suo fianco ma, contrariamente al solito, niente gossip. Si tratta infatti dei figli, Raphael, nato dalla relazione con Gad Elmaleh, e Balthazar, frutto dell’amore con l’ex marito Dimitri Rassam.

L’omaggio di Alexandra

Tra tanti outfit zuccherini, salta all’occhio la scelta insolita di Alexandra di Hannover. L’ultimogenita di Carolina di Monaco (splendida nei fiori ricamati di Chanel) ha optato per un tailleur in raso di seta marrone. Una scelta che, di primo acchito, è sembrata troppo austera, in realtà però nascondeva un messaggio dolcissimo. Il completo infatti vuole essere un omaggio alla nonna Grace Kelly, che l’aveva indossato nel 1963. Realizzato su misura da Balenciaga, ha una giacchetta che enfatizza il punto vita e una gonna al ginocchio leggermente bombata. Alexandra posa con orgoglio, ricordando così la famosa attrice americana che, nell’aprile del 1956, sposò il principe Ranieri di Monaco.

Fantasia e velette

Statuaria e super chic, Beatrice Borromeo entra sempre nelle classifiche delle reali meglio vestite… a gran diritto! L’ex modella, sposata con Pierre Casiraghi, ha tenuto fede al suo registro stilistico, dal sapore vintage, per un effetto bon ton. Stretta al marito e ai due figli, Stefano e Francesco, è una diva d’altri tempi in un completo grigio scuro di Dior. Gonna a pieghe al polpaccio, giacca corta con maniche a tre quarti, guantini in pelle nera e un grazioso cappellino con veletta in testa. In mano Beatrice stringe la Lady D-Joy della maison francese. Scelta fantasiosa per Tatiana Santo Domingo, che si conferma la più audace delle donne monegasche. La moglie di Andrea Casiraghi ha indossato un tailleur di Dolce&Gabbana dalla vistosa stampa pied de poule. Pastelli, omaggi, accessori modaioli e tessuti allegri: guarda nella gallery i look delle royal alla Festa di Monaco.

