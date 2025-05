Cannes, al bando le nudità: ecco i look più hot delle passate edizioni

Si accendo le luci sul Festival di Cannes 2025, in programma dal 13 al 24 maggio. Come ogni anno, i riflettori non saranno puntati solo sui film in concorso, ma anche — e soprattutto — sui look sfoggiati dalle star sul celebre red carpet della Croisette.

Il nuovo dress code

Quest’anno, però, arrivano nuove linee guida che potrebbero cambiare le carte in tavola al Festival di Cannes: l’organizzazione ha infatti introdotto un dress code più rigoroso per il red carpet, pensato per ristabilire un certo decoro e valorizzare l’eleganza rispetto all’eccesso. Tra le regole più chiacchierate ci sono il divieto tacchi troppo alti che rallentano la passerella e — udite udite — abiti eccessivamente succinti. Stop, quindi, ai nude look spinti e agli spacchi estremi, due caratteristiche che fanno parte da anni di questo tappeto rosso. Avete già nostalgia? Ecco gli outfit più hot del passato.

Bella Hadid, regina di nudità

Sul red carpet del Festival di Cannes nessuno batte Bella Hadid in quanto a provocazioni. Nel corso delle edizioni, la top americana ha regalato un look hot via l’altro. Già nel 2016, quando ancora non era una supermodella di fama mondiale, Bella dava scandalo in Croisette: chi se la ricorda nel modello rosso fuoco di Alexandre Vauthier con lo spacco che saliva fino alle natiche? L’anno dopo si è presentata sul red carpet insieme al papà, Mohamed Hadid: per l’occasione ha scelto lo stesso brand e… mostrato le mutande. Passiamo al 2021, con l’indimenticabile abito nero di Schiaparelli: la collana con l’albero bronchiale celava a malapena il seno. Infine, eccola nel 2024, con un nude look stabiliate di Saint Laurent.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Sfida di sensualità tra modelle

Bella Hadid non è la sola modella a sedurre sul red carpet del Festival di Cannes: una sfilza di altre colleghe hanno sfilato sul famoso tappeto rosso, in una sfida di look ad alto tasso di provocazione. Nel 2016 una giovane e quasi sconosciuta Kendall Jenner aveva fatto il pieno di click con un long dresso nero di Roberto Cavalli: i giochi di velluto, sapientemente cuciti sul tessuto sheer, coprivano lo stretto indispensabile. Nel 2017 Tina Kunakey sventolava la gonna dell’abito lilla Giorgio Armani Privé: lo sguardo però cadeva sul top, minimal e scollato.

In tema di décolleté, che dire di Heidi Klum nel 2023 in total yellow Zuhair Murad con un cut-out bollente sul busto? Nello stesso anno, Irina Shayk in versione cowgirl sexy ha messo in mostra il ventre nel look Mowalola. Nell’edizione 2024 della kermesse, Naomi Campell si è presentata in Croisette con lo stesso ensemble Chanel indossato tre decenni prima: sotto la gonna sheer si intravedevano gli slip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Italiane a tutta malizia

Negli anni, il Festival di Cannes è diventato il palcoscenico della moda più audace, dove sensualità e stile si fondono in abiti iconici. Come si comportano le star italiane? Di certo di non stanno a guardare le straniere, in quanto ad audacia. Lo svolazzante abito verde di Etro indossato da Melissa Satta nel 2019 aveva uno spacco centrale così profondo da svelare gli slip in tonalità: stretto in vita da un cinturone in pelle, poteva contare anche su un malizioso bustino a coppa plissettato. La creazione Valentino sfoggiato da Valeria Golino nel 2017 era romantica all’apparenza, i pannelli sheer su tutta lunghezza conferivano però una nota piccante.

Mito del piccolo schermo, Valeria Marini fa la sua bella figura anche vicino alle dive di Hollywood: nel 2015 ha saputo catturare l’attenzione nell’abito trasparente con maxi fiori di Sarli Couture. Lato B in vista per Elodie, elegante ma sensualissima nella rete beige di Atelier Versace sul tappeto rosso 2024. Alla luce di questi outfit entrati nella storia dell’evento, le nuove direttive sembrano voler trovare un compromesso tra spettacolarità e sobrietà: ce la faranno le star ad attenersi al diktat? In attesa di scoprirlo, riguarda nella gallery i look più mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

