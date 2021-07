I look delle modelle al Festival di Cannes tra top e flop

E’ calato il sipario sul Festival di Cannes. In questa edizione 2021, la prima dall’inizio della pandemia, siamo tornati ad assaporare tutto il glamour che questa manifestazione ha da offrire. Sono tante le attrici arrivate in Costa Azzurra da Hollywood e non sono mancati nemmeno i volti di casa nostra, da Chiara Ferragni a Asia Argento. Ma, come spesso accade in questa occasione, i red carpet della Croisette sono stati letteralmente invasi dalle modelle.

Esibizionismo tra pizzi e trasparenze

Presenza costante al Festival di Cannes, le modelle hanno affollato feste e tappeti rossi, con i loro outfit da far girare la testa. Ma se è vero che, con i corpi statuari che si ritrovano, le top potrebbero indossare qualsiasi cosa, il risultato non è sempre quello auspicato. Tra spacchi vertiginosi, trasparenze bollenti e scolli esagerati, i loro look hanno comunque lasciato il segno. La voglia di esibire la loro bellezza stratosferica era tanta e sono molte le bellissime che hanno messo in mostra la pelle. Anja Rubik ha puntato sugli oblò laterali di Saint Laurent, tendenza sposata anche da Izabel Goulart in Etro. Stesso brand per Taylor Hill, provocante in un lungo abito nero interamente ricamato (e completamente trasparente).

Capi coperti e seni in vista

Sono memorabili i look teatrali di Tina Kunakey e di Coco Rocha. La moglie di Vincent Cassel ha scelto una creazione di Valentino sui toni del rosso e del viola, con una cappa che le copriva anche il capo, mentre la top canadese ha incarnato alla perfezione il mood dark con un ingombrante abito color melanzana di Dior. Come non citare il look che ha fatto più discutere quest’anno? Bella Hadid ha fatto parlare di sé per giorni con la collana a forma di albero bronchiale che celava il seno nudo. Il suo look di Schiaparelli è sicuramente il più chiacchierato di Cannes 2021.

LEGGI ANCHE >>>Bella Hadid sconvolgente a Cannes con l’abito “polmonare”<<<

Le top senza tempo

C’è poi quella categoria di star che ha contribuito a coniare il termine stesso di top model. Donne che più passano gli anni e più acquistano fascino. Nella serata inaugurale Carla Bruni ha portato la sua classe sul tappeto rosso con un elegante abito Celine mentre Eva Herzigova ha preferito dei pantaloni di paillettes. Laetitia Casta ha puntato su un (forse troppo) classico tubino nero e Vanessa Paradis ha catturato gli sguardi con i fiori Chanel. Scopri nella nostra gallery il meglio e il peggio dei look delle modelle al Festival di Cannes.

Related Posts