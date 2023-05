Festival di Cannes, i gioielli delle star sul red carpet

Se al Festival di Cannes il cinema è il vero protagonista, la moda è una degna comprimaria. Sul red carpet sfilano star internazionali con abiti stupendi che attirano sguardi e flash. Ma il vestito da solo non basta: per rendere un outfit davvero speciale è necessario il gioiello giusto. E così ecco scintillare addosso alle ospiti creazioni preziosissime che rendono perfette le loro mise: collier da mille e una notte, orecchini pendenti e anelli vistosi la fanno da padroni.

LEGGI ANCHE>>>Cannes, i look delle star sul red carpet<<<

Collier

A valorizzare i décolleté degli abiti delle star che calcano il red carpet del Festival di Cannes ci pensano i collier e quelli importanti vanno per la maggiore. Alessandra Ambrosio ha sfoggiato un gioiello che non è passato inosservato: due lunghe file di pietre, rosse e grigio fumo, che si inseriscono perfettamente nella profonda scollatura. Anche quello Messika di Paz Vega è tutto da ammirare, con giochi di forme e contrasti. Paola Turani sceglie Pasquale Bruni: per lei un collier formato da foglie in oro rosa e diamanti, coordinato agli orecchini e all’anello.

Orecchini

Anche sul fronte degli orecchini le star al Festival di Cannes hanno da dire la loro, tra stili e mood differenti ma sempre d’effetto. Charlotte Casiraghi ha calcato il red carpet in abito Chanel e gioielli dello stesso brand, discreti ma non per questo meno preziosi: due camelie più grandi circondate da altre più piccole in oro bianco e diamanti. Scarlett Johansson brillava sul red carpet con strepitosi orecchini David Yurman. Iris Law ha puntato invece su un grande classico: un paio di grandi cerchi d’oro perfetti per il suo malizioso outfit. Si è fatta notare anche Gabrielle Caunesil, con le catene luccicanti che pendono dai lobi.

Anelli

Alle dita delle star brillano gioielli di ogni forma e foggia e alcuni catturano lo sguardo, come l’anello Damiani di Giulia De Lellis, la cui pietra verde spicca sull’outfit nero. Naomi Campbell sul red carpet del Festival di Cannes ne ha sfoggiati due Chopard, uno più vistoso dell’altro, sugli anulari. Stupendi ring anche per Gigi Hadid, che ne ha indossati numerosi, tutti luminosissimi e dalle forme insolite, per impreziosire il suo abito sobrio e delicato.

I gioielli più belli (e vistosi) del Festival di Cannes li trovi nella gallery…

Related Posts