Sanremo 2021, le anticipazioni sui look e i primi bozzetti

E’ l’evento giù chiacchierato della tv italiana e quest’anno non è certo da meno. Atteso e discusso, intorno al Festival di Sanremo c’è sempre tanta curiosità. Ai tempi della pandemia, con gli eventi che si svolgono a porte chiuse, anche la kermesse musicale sarà senza pubblico in sala. A casa però svariati milioni di italiani sono pronti per ascoltare i brani e, va detto, giudicare i look di cantanti, conduttori, co-conduttori e ospiti.

Con la moda che, come molti altri settori al momento, si barcamena come può per fare cassa e sfornare collezioni, il Festival di Sanremo diventa ancora di più una vetrina dove far sfilare capi e accessori di punta. Come ogni anno vige il riserbo su gran parte di quello che succederà all’Ariston nelle cinque serate della manifestazione ma, sul fattore look, qualcosa inizia a trapelare.

Amadeus luccica

Come non partire dal padrone di casa? Sarà ancora una volta Amadeus (affiancato da Fiorello) il conduttore del Festival. L’anno scorso il presentatore ci ha abituati ai suoi completi ricamati. Oro, argento, velluti, broccati, colori accessi e lustrini sono tendenze che vedremo anche nel 2021 e che porteranno ancora la firma di Gai Mattiolo. Lo stilista ha preparato per Ama 16 look, incentrati sull’alta sartoria napoletana.

Fiorello (e gli altri) in Armani

Al fianco di Amadeus ci sarà dunque Fiorello. Dopo il successo del 2020 lo showman sarà uno dei protagonisti anche di questo Festival di Sanremo. Il sodalizio con Armani prosegue a gonfie vele e lo stilista ha pensato per Rosario una serie di outfit d’ispirazione hollywoodiana anni 30. Ma sono tanti i famosi che vestirà Re Giorgio, dalle co-conduttrici Barbara Palombelli e Beatrice Venezi fino alla cantante in gara Malika Ayane.

Donatella veste Fedez

La presenza di Fedez a Sanremo ha fatto scalpore, come tutto quello che riguarda il rapper e la moglie Chiara Ferragni. La vita dei Ferragnez ruota intorno alla moda e qualche giorno fa la coppia, accompagna dal figlio Leone (che a casa di Donatella si è lasciato andare alle marachelle), ha inondato i rispettivi profili social delle immagini del fitting in Versace per il Festival. L’artista si esibirà insieme a Francesca Michielin, che indosserà abiti caratterizzati da richiami e pietre di Miu Miu.

Le donne del PrimaFestival

Con la sua brillante simpatia, Giovanna Civitillo conduce il PrimaFestival, l’appuntamento quotidiano, in onda dal 27 febbraio, che svela i retroscena del Festival. Così come il marito Amadeus, anche Giovanna si è affidata alla sapienti mani di Gai Mattiolo. Al fianco della Civitillo, oltre a Giovanni Vernia, c’è la spumeggiante Valeria Graci, splendida con una serie di abiti voluminosi.

I brand sul palco

Non passeranno inosservati i look pensati da Giuliano Calza, creativo stilista di GCDS, per Orietta Berti. Uno dei bozzetti disegnati per la cantante svela una cappa di pelo rosso e rosa a forma di conchiglia. Etro ha creato gli outfit per i Maneskin, band controcorrente che vuole stupire anche con i vestiti, celebrando la libertà e le atmosfere rock. Per la prima serata, Zlatan Ibrahimovic indosserà dei completi ideati da Dean e Dan Caten di Dsquared2. E ancora, Atelier Emé per Arisa, Blumarine per Annalisa, Marni per Ghemon, Prada per Matilda De Angelis. Sbircia nella gallery bozzetti e retroscena dei look delle star di Sanremo 2021.

