I figli dei vip stanno al caldo nei piumini firmatissimi

Moncler per il piccolo Leone Lucia Ferragni, Colmar per i bimbi di Georgina Rodriguez: i baby fashionisti dell'inverno

L’inverno sta, forse e finalmente, giungendo al termine. Le giornate si allungano, spuntano i primi boccioli sugli alberi, il sole scalda i volti e il cuore. Sulla scia della stagione fredda però non è ancora ora di riporre le giacche pesanti negli armadi: bambini e adulti stanno ancora ben coperti nei loro piumini. I figli dei vip poi possono vantare capi costosissimi che li tengono bene al calduccio.

Leone Lucia Ferragni è uno dei bambini più ben vestiti del mondo. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez vanta un guardaroba da sogno, con capi firmati dai brand più blasonati. Il piccolo, che tra poche settimane diventerà fratello maggiore, è più fashion che mai in Moncler. I piumini della casa di moda sono tra i preferiti dei Ferragnez. Per completare il suo look da passeggio, il bimbo indossa anche un paio di occhiali rossi. Georgina Rodriguez si è concessa qualche giorno in montagna con i figli. Per i bambini la modella ha scelto capi tecnici e iper-colorati, firmati Colmar.

In tema di figli di vip con piumini firmati, come non citare Wanda Nara & family? A Parigi a seguito del marito Mauro Icardi, giocatore del PSG, l’argentina si è concessa una giornata di shopping con Valentino e Constantino. I due puntano sulle fantasie di Nike e Moncler. Domenico Tartaglione ha solo un anno ma è già un piccolo fashionista. Il piccolo di Rosa Perrotta si diverte con le foglie in braccio alla mamma e non prende freddo nel modello nero di Zara.

Artista ed ex volto televisivo, Ludmilla Radchenko veste i suoi bambini con gusto: Eva è glam nel capospalla con maxi loghi di Aeronautica Militare mentre Nikita è più sportivo in total black con accessori colorati. Scopri nella gallery i piumini con cui stanno ben riparati i baby vip.

