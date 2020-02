Con un patrimonio di circa 570 milioni di dollari Tom Cruise è uno degli attori più ricchi di Hollywood. Sulle scene da oltre trent’anni, l’abbiamo visto in una miriade di film, da Top Gun a Mission Impossible. Negli anni novanta poi ha recitato spesso insieme all’ormai ex-moglie Nicole Kidman. Al tempo i due, famosissimi e innamoratissimi, erano davvero sulla cresta dell’onda, acclamati in tutto il mondo. Tra il 1992 e 1995 Tom e Nicole hanno anche adottato due bambini, Isabella e Connor Cruise.

Nel 2001 Nicole Kidman e Tom Cruise hanno annunciato la separazione. Sconosciute le cause ma il motivo sarebbe principalmente legato al ruolo di Cruise all’interno della chiesa di Scientology. Nel frattempo Nicole si è risposata, questa volta con rito cattolico, con il cantante Keith Urban mentre Tom è convolato a nozze con Katie Holmes, dalla quale ha avuto una figlia, Suri, e dalla quale ha in seguito divorziato.

Pare che con Katie Holmes e con Suri Tom Cruise non abbia rapporti da anni, per cause sempre legate alla sua fede, ma che fine hanno fatto Isabella e Connor Cruise? I due ragazzi, che ora hanno rispettivamente 27 e 25 anni, sono entrambi membri attivi di Scientology, insieme al padre, che ora sarebbe il numero due dell’organizzazione, e non avrebbero più contatti con la madre Nicole Kidman. Connor abita a Clearwater, in Florida, dove ha sede il quartier generale della chiesa mentre Isabella vive a Londra insieme al marito.

E’ proprio Isabella Cruise ad essere la protagonista di una notizia curiosa in questi giorni. La giovane infatti si è messa a vendere i suoi vestiti usati su Depop. Sulla piattaforma Isabella usa lo stesso nickname del suo profilo Instagram, Beezwell. I prodotti spaziano da un paio di Dr. Martens bianche a degli occhiali di Stella McCartney. “Tutto deve essere venduto, spedizione gratuita nel Regno Unito”, scrive lei sulla sua pagina, lasciando intuire un reale bisogno di guadagnare dei soldi.

Verrebbe da pensare che Isabella non percepisca nulla dal famoso padre Tom Cruise. Da quando la stampa inglese ha diffuso la notizia, Isabella Cruise ha cancellato il suo account Depop, probabilmente infastidita dall’improvvisa visibilità. Si inventerà un nuovo nome per piazzare i suoi capi di seconda mano?

