Fitcheck: le vip che si scattano i selfie per mostrare i look

Fitcheck, ovvero auto-controllare i propri look allo specchio, con il cellulare alla mano. Un trend che da qualche anno spopola su Instagram e TikTok: come ormai sempre accade, a renderlo popolare ci hanno pensato le influencer. Vestite di tutto punto, stelle e stelline si mettono in posa, esibendo i loro outfit da migliaia di euro e chiedendo ai follower cosa ne pensino. Chiara Ferragni è appassionata di questa abitudine: nel pieno dello scandalo pandoro, lei non rinunciava alle riprese nell’armadio. E le altre vip? Nessuna è immune a questa tendenza.

Allo specchio di casa

Sono tantissime le vip italiane che condividono i loro fitcheck, sia per chiedere consigli, sia per ispirare i follower in fatto di stile. Paola Di Benedetto si ritrae spesso davanti allo specchio di casa. Le sue mise sono le più svariate: dalla minigonna portata con le sneakers Samba di Adidas ai jeans zebrati, niente è lasciato al caso. Mood comodo e rilassato per Chiara Biasi, con la tuta grigia abbinata agli stivali Moon Boot color nocciola. Outfit sportivo per Francesca Sofia Novello, che si immortala in bagno: jeans larghi, felpa, bomber e un’accattivante Le Cagole di Balenciaga rosa acceso. Sensualità per Elisabetta Gregoraci, pronta per uscire con l’abito color cipria con focus sul décolleté.

In ascensore

C’è un altro sotto-trend che spopola sui social e che appassiona anche le vip: il fitcheck in ascensore. Una volta stabilito l’abito ed essere uscite, c’è poco da chiedere consiglio ai follower. Così ecco che il selfie mentre si scendono i piani assume una mera funzione documentale. Eleganza per Paola Turani, con un tailleur-pantaloni Hebe color cammello. La più cool è Rose Villain, che si ritrae davanti a uno specchio barocco durante la Paris Fashion Week: l’outfit Off-White con maxi pelliccia gialla si sposa perfettamente con i famosi capelli blu. Melissa Satta si scatta moltissime foto di look: nell’armadio di casa sua o durante un vacanza negli Emirati Arabi, ogni location è buona. La foto in ascensore è però la più cool: la giacca a quadri Fay si abbina perfettamente al cappellino New Era.

Sensualissime

Perché non rendere piccanti i selfie allo specchio? Per moltre famose il fitcheck è all’insegna della malizia. Dopo il longdress rosso sfoggiato sul palco dell’Ariston, Alessia Marcuzzi sceglie lo stesso colore per la lingerie con dettagli in pizzo: infuocata! Elettra Lamborghini a Miami è pronta per un po’ di tintarella sul balcone del suo appartamento vista mare: il completo intimo Versace sottolinea le curve e mostra la “leopardanza”. Gilet Prada portato sul seno nudo per Wanda Nara, sexy e firmata a Istanbul. Antonella Fiordelisi punta su loghi e trasparenze: il body Fendi, interamente ricoperto di inconfondibili “F”, lascia intravedere la pelle. La modella l’ha abbinato alla borsa Fendigraphy del brand. Vip e fitcheck: sbirciale nella gallery.

