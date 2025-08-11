Foulard e bandane: il ritorno delle dive

C’è un accessorio che sa trasformare ogni look in un colpo di scena: il foulard. Dalla spiaggia alla passeggiata al tramonto, i quadrati di seta e i tessuti annodati in mille modi stanno conquistando i feed social. Protagonisti dei guardaroba estivi, tra richiami boho e ispirazioni da diva anni 50, questi dettagli spopolano tra le celebrities. Il diktat è uno solo: giocare con stile e personalità. Il foulard… non è mai stato così trendy.

Un simbolo di lusso

Le star riscoprono foulard e bandane anche nella vita di tutti i giorni: sono capi di lusso, che comunicano uno stile di vita elevato. Rihanna è stata paparazzata a Beverly Hills con una camicia bianca sbottonata e jeans larghi, trasformati in look da diva grazie a un foulard Valentino annodato con nonchalance. Emily Ratajkowski testimonial per Gucci a Cannes ha posato per uno shooting del brand: il pezzo chiave dell’outfit era proprio sulla testa. E’ firmato Louis Vuitton il triangolo di stoffa che Winnie Harlow ha annodato vezzosamente sui capelli ricci, anche se a farsi guardare è il suo corpo sinuoso. Halle Berry invece, in vacanza tra Arizona e Utah ha scelto la via del relax chic, intrecciando la seta tra i capelli per una saluto estivo ai follower.

Foulard da Dolce Vita

Quando le dive americane decidono di vivere l’estate all’italiana, il foulard diventa l’accessorio perfetto per impersonare il mito della dolce vita. Kylie Jenner, durante la sua vacanza in Toscana, ha trasformato il classico scarf in un pezzo chiave del look: annodato in stile retrò, oppure utilizzato come gonna improvvisata sopra i pantaloni bianchi. Il tocco in più? Il suo è della stessa fantasia del bikini Juan Vidal.

Lunghe giornate in Costa Azzurra per Nicola Peltz Beckham e il marito Brooklyn Beckham. Nel suo guardaroba vacanziero, tra capi firmati e lussuosi, non ha dimenticato di inserire qualche foulard. Portarlo in testa si conferma un trend per le gite in barca: anche Hailey Baldwin non ha potuto resistere, nonostante il suo non si abbinasse al total yellow Pucci.

Le italiane con la bandana

Il sole di Mykonos sembra essere più sopportabile con un foulard in testa! Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker ne hanno dato prova postando scatti delle vacanza. La mamma ha scelto una fantasia coloratissima, che ha abbinato a un paio di occhiali da sole rossi. Per Aurora invece una bandana “da battaglia”, perfetta anche sugli scogli. E che dire di Ilary Blasi? Seduta su una botte divino, vestita di pizzo e col foulard annodato sotto al mento copia l’eleganza d’altri tempi. Vintage o lusso? Guarda la gallery e prendi spunto per la tua estate.

