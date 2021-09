Francesca Barra porta il pancione a Venezia 78… e svela sesso e nome

La giornalista, splendida accanto al marito Claudio Santamaria, opta per un look "parlante"

“Siamo arrivati a Venezia in tre”, scrive Francesca Barra su Instagram. La sua felicità è tutta in un numero, il tre appunto. La giornalista e il marito Claudia Santamaria aspettano un bimbo. Una notizia meravigliosa, giunta a due anni da un’enorme sofferenza, un aborto nel 2019.

Dopo la tristezza è ora il momento della gioia per Francesca Barra e Claudio Santamaria. “Questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti ma la somma dei nostri giorni felici”, aveva svelato lei a fine agosto, a corredo di uno scatto poetico dove posava di profilo al tramonto.

Debutto veneziano

Quale cornice migliore se non quella di Venezia 78 per debuttare ufficialmente il pancione? Santamaria è al Lido per presentare il suo nuovo film, Freaks Out, e la moglie lo accompagna orgogliosa. Un appuntamento non casuale, è proprio al Festival di Venezia che Francesca Barra era apparsa, dolorosamente e con fatica, per sua stessa ammissione, poco dopo l’aborto.

Innamorati, complici, felici, lui che le accarezza il pancione, i loro sguardi che si incrociano sognanti: Francesca Barra e Claudio Santamaria sul red carpet sono una visione. Lui è già papà di Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi e lei è mamma di Emma, Renato e Greta, avuti dall’ex marito Marcello Morfino. Adesso la coppia coronerà il sogno di avere un figlio insieme.

L’abito che “parla”

Potrebbe essere un look “parlante” quello scelto da Francesca Barra in Laguna. L’abito a caftano rosa confetto di Emilio Pucci, abbinato a gioielli Crivelli, indica l’arrivo di una femmina? Così sembrerebbe, anche perché è la stessa Barra a usare una frase sibillina sui social: “La mia Luce fuori e dentro di me”. Luce con la L maiuscola. Una caption che, a giudicare dai commenti, svelerebbe il nome della bimba in arrivo. La Luce dopo il buio. La rinascita di Francesca, che non dimentica il passato, ma che guarda con speranza al futuro.

