Francesca Brienza e Rudi Garcia sposi a Roma: abito couture e festa vip a Villa Miani

Francesca Brienza, giornalista sportiva, e Rudi Garcia, attuale ct del Belgio ed ex allenatore di Roma e Napoli, si sono conosciuti nel 2014 a Trigoria, quando lei lavorava per Roma TV e lui guidava la squadra giallorossa. Dopo anni di relazione e la nascita della loro primogenita nell’aprile 2023, la coppia ha deciso di coronare il loro amore con un matrimonio da sogno nella Capitale.

Cerimonia religiosa nel cuore di Roma

Il 1° maggio 2025, Francesca e Rudi hanno celebrato il rito religioso nella storica chiesa di San Luigi dei Francesi, situata vicino a Piazza Navona. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici intimi e familiari, in un’atmosfera elegante e raccolta. Gli scatti immortalano momenti di grande emozione, come l’uscita dalla chiesa tra petali bianchi e applausi calorosi, e il bacio degli sposi davanti alla folla.

Ricevimento esclusivo (e ospiti vip) a Villa Miani

Dopo la cerimonia, gli sposi hanno accolto circa 250 invitati nella prestigiosa Villa Miani, una delle location più esclusive di Roma, per un ricevimento all’insegna del lusso e della raffinatezza.

Alla cerimonia e al ricevimento erano presenti numerosi amici e volti noti del mondo del calcio, tra cui ex giocatori della Roma allenati da Garcia, giornalisti sportivi e personalità dello spettacolo. Tra gli invitati anche Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti e Max Giusti con la moglie Benedetta. La coppia ha mantenuto una certa riservatezza sull’elenco completo degli invitati, ma secondo indiscrezioni, tra gli ospiti c’erano anche alcuni membri dello staff della nazionale belga.

L’abito da sposa firmato Antonio Riva

Per il suo sì a Rudi Garcia, Francesca Brienza ha scelto di sognare in grande. La giornalista ha incantato Roma con un romantico abito da sposa firmato Antonio Riva, maison italiana sinonimo di raffinatezza sartoriale, già scelta da altre vip per le loro nozze (per esempio Francesca Fantuzzi per le sue nozze con Domenico Berardi) e maison di riferimento di Federica Panicucci, tanto per fare un nome televisivo.

Il modello, con maniche lunghe in tulle ricamato, colletto alto in pizzo e gonna ampia a effetto nuvola, evoca il fascino delle spose reali, ma con l’eleganza sobria e architettonica che contraddistingue il couturier. A completare il look, un bouquet total white e gioielli minimal a goccia. Al suo fianco, Rudi Garcia ha optato per un classico completo blu scuro con gilet in nuance e papillon bianco. Il risultato? Un matrimonio in perfetto equilibrio tra classe e sentimento, immerso nella magia eterna di Roma.

Un matrimonio già celebrato in segreto

In un’intervista televisiva, Francesca Brienza ha rivelato che lei e Rudi Garcia si erano già sposati civilmente a gennaio a Cannes, in una cerimonia intima con pochi invitati. Il matrimonio romano ha rappresentato quindi la celebrazione religiosa e la condivisione della loro gioia con un pubblico più ampio. L’uscita trionfale della coppia dalla chiesa, circondata da applausi, è stata immortalata in più immagini simboliche, tra cui quella con la sposa che saluta con il bouquet in alto e lo scambio di sguardi complici con Garcia.

Chi è Francesca Brienza: carriera e vita privata

Nata a Roma, Francesca Brienza è una giornalista sportiva che ha lavorato per Roma TV, dove ha seguito quotidianamente gli allenamenti e le conferenze stampa della squadra giallorossa. Laureata in Lettere, ha anche avuto esperienze nel mondo dello spettacolo e della comunicazione. La sua relazione con Rudi Garcia l’ha resa uno dei volti più noti dell’ambiente calcistico italiano, pur mantenendo sempre una discrezione impeccabile sulla sua vita privata.

Quanti anni ha Rudi Garcia e dove allena oggi

Rudi Garcia, classe 1964, è attualmente l’allenatore della Nazionale belga di calcio. Dopo le esperienze con Lilla, Roma, Marsiglia, Lione, Al Nassr e Napoli, il tecnico francese è stato scelto dal Belgio per guidare la squadra nella corsa ai prossimi Europei. Conosciuto per il suo stile elegante anche in panchina, è considerato uno degli allenatori stranieri più apprezzati in Italia. Al suo matrimonio si è fatto apprezzare anche per il look, con il dettaglio ricercato del papillon candido a contrasto con il completo blu.

Come è nato l’amore tra Francesca Brienza e Rudi Garcia

La storia tra Francesca e Rudi è iniziata nel 2014 a Trigoria, dove lei era una delle conduttrici di Roma TV e lui il nuovo allenatore della squadra. La loro sintonia si è trasformata presto in una relazione stabile, vissuta lontano dai riflettori. Dopo la nascita della figlia Sofia nel 2023, hanno scelto di rendere ufficiale la loro unione con un doppio matrimonio: civile in Francia e religioso a Roma.

