Esplosiva, spumeggiante, travolgente: Francesca Cipriani è un concentrato di simpatia e sex appeal. Le sue curve chirurgicamente esagerate lasciano a bocca aperta, e lei le esalta con abiti super sexy, studiati per enfatizzare il décolleté bombastico. La sua risata squillante è contagiosa e la sua (finta?) ingenuità la rende irresistibile. Con Andrea Pucci è protagonista su Italia 1 de “La Pupa e il Secchione e viceversa“, in cui si presta con ironia alle gag con i concorrenti.

I look di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha un fisico che non passa certo inosservato. Il suo seno taglia nona è il suo orgoglio, e lei lo enfatizza con scollature ampissime. Ha uno stile tutto suo, non segue le mode e non ostenta i top brand, anche se non rinuncia a una cintura Gucci o a una borsa Louis Vuitton ogni tanto. I suoi look sono sempre fantasiosi e sopra le righe, proprio come lei.

Per le sue ospitate in tv Francesca Cipriani sceglie abiti stretti in vita, dalla gonna corta o dallo spacco esagerato. Ama le fantasie animalier, adora quelle floreali, va pazza per i lustrini e abbonda con le trasparenze: per lei niente è troppo vistoso o sensuale. Anche fuori dal piccolo schermo le piace lasciare esplodere la sua femminilità, tra i costumi minuscoli che le scoprono il lato B e i vestitini super attillati.

Pupa da reality

Francesca Cipriani si è fatta conoscere nel 2006 partecipando al Grande Fratello. Le sue forme giunoniche e la sua solarità l’hanno subito resa uno dei personaggi più amati dal pubblico. E infatti nei salotti tv è ormai una presenza fissa, da quelli pomeridiani di Barbara d’Urso (da Domenica Live a Pomeriggio Cinque) a quelli in seconda serata (è stata ospite fisso, ad esempio, di Grand Hotel Chiambretti).

Nel 2018 è stata anche naufraga dell’Isola dei Famosi, regalando al pubblico momenti di trash indimenticabile.

Ma il ruolo che l’ha resa famosa veramente è stato quello della Pupa. Nel 2010 ha partecipato a La Pupa e il Secchione come concorrente aggiudicandosi la vittoria. In questa edizione 2021 la vediamo come ospite fisso. E non poteva essere diversamente: in tv c’è spazio per una sola Pupa, ed è lei.

