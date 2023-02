Francesca Fagnani incanta Sanremo con la sua eleganza

La chiamano “belva”, grazie al programma tv (Belve, appunto) dove pone domande scomode a personaggi famosi. Prima di co-condurre la seconda serata del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, aveva però dichiaro di sentirsi, almeno in questo caso, un agnellino. In realtà a vederla sul palco dell’Ariston Francesca Fagnani sembrava un cigno di rara eleganza. Tre i look, uno più fine dell’altro.

Scollo profondissimo

Chi scommetteva su Giorgio Armani come firma per gli outfit di Francesca Fagnani può dichiararsi soddisfatto: la giornalista ha scelto proprio l’iconico stilista italiano. Tre proposte, tutte della linea Privé, che hanno sottolineato la grazia del volto tv. Con qualche punta di sensualità. L’ingresso della Fagnani all’Ariston è stato un po’ traballante. La famosa scala fa paura anche a chi non ha peli sulla lingua.

E’ lei stessa ad ammettere ad Amadeus di essersi rivolta a Drusilla Foer, che di Sanremo ha esperienza, per una dritta sui tanto famosi, quanto temuti, scalini. “Mi ha detto che la nonna diceva sempre che una donna che guarda i gradini non è degna, e io li ho guardati tutti”, ammette con un po’ di imbarazzo. Dopo qualche complimento, Francesca Fagnani si tranquillizza e si mostra in tutto il suo splendore con un abito nero su base nude. Per lei maniche lunghe ma scollo profondissimo, una V che scende fino all’ombelico. Non c’è un briciolo di volgarità, solo tanta classe.

Mannish ma sensuale

Per il monologo sulle carceri, Francesca Fagnani cambia registro, optando per i pantaloni. I calzoni neri di velluto a vita alta, con fusciacca da smoking in vita, sono portati con un top incrociato di paillettes. Le spalle nude, un triangolo di pelle esposta sul ventre e una generosa scollatura sulla schiena rendono malizioso il look mannish. Le lunghe gambe sono enfatizzare da un paio di altissime décolleté di Roger Vivier con dettaglio gioiello. La scala non le fa più paura e lei si muove con disinvoltura sul palco dell’Ariston.

Fiori per Saremo

Per il terzo e ultimo cambio, la giornalista omaggia la città dei fiori con un lungo abito di pizzo a tema. Smanicato e con scollo a cuore, il modello ha un pannello trasparente centrale, ricoperto di cristalli. La confidenza di Francesca Fagnani a Sanremo cresce cantante dopo cantante e lei sembra sentirsi proprio a suo agio nelle vesti (elegantissime) di co-conduttrice del festival. Tutti i suoi look sono completati dai capelli biondi, portati come sempre sciolti e mossi. Già splendente di suo, Francesca brilla ulteriormente con i gioielli di diamanti Pasquale Bruni. Sbircia la sua allure nella gallery.

