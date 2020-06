Francesca Ferragni si è laureata… in ciabatte

Il 18 giugno è stato un giorno di festa in casa Ferragni. Il motivo? Francesca Ferragni ha conseguito la laurea specialistica in chirurgia orale, con il massimo dei voti. Ai tempi del coronavirus gli eventi più importanti avvengono in casa e così è stato anche per la proclamazione della sorella di mezzo del potente clan. Sedute sul divano a fare il tipo per Francesca c’erano, oltre al fidanzato Riccardo, anche Chiara Ferragni, Valentina Ferragni e mamma Marina Di Guardo.

Elegantissima con un blazer dress doppiopetto, Francesca Ferragni ha discusso la sua tesi con gli esaminatori, tra l’emozione della famiglia che, dal divano, non ha smesso un attimo di riprenderla. Un particolare del suo outfit però non è sfuggito, era proprio impossibile non accorgersene. Sotto al tavolo infatti la Ferragni, invece che un paio di calzature consone all’evento, indossava delle ciabatte. Le Adilette di Adidas, tanto riconoscibili, adornavano il piede di Francesca che, sorridente, si è prestata ai siparietti delle sorelle sull’insolito accessorio scelto.

Come non citare i look anche di Chiara e Valentina Ferragni, sorelle tanto orgogliose quanto fashion? Chiara ha optato per un completo con shorts e giacca a quadretti rosa e bianchi di Chiara Ferragni Collection mentre Valentina ha preferito dei jeans lunghi a stampa paisley di Etro.

Dopo una mini festicciola casalinga con fiori e champagne, Francesca Ferragni e i suoi cari hanno celebrato in grande stile con un pranzo al ristorante Dal Bolognese. Nello splendido chiostro milanese, Francesca era una visione nell’abito in pizzo – rosso ovviamente – di Self Portrait. Questa volta, ai piedi della Ferragni, c’erano dei sandaletti a infradito. In quale versione la preferite?

