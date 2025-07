È nata Lea: il trucchetto di nonna Marina Di Guardo per non bagnarsi i capelli

Sono ore di festa in casa Ferragni: Francesca Ferragni ha dato alla luce una bambina, Lea. Dopo Edoardo, nato nel giugno 2022, l’influencer è ora mamma bis. A celebrare questo momento unico non poteva mancare la visita delle sorelle, Chiara e Valentina Ferragni, e ovviamente di mamma Marina Di Guardo. Quest’ultima, ora nonna per la quarta volta, si è resa protagonista anche di un siparietto divertente immortalato sui social.

La famiglia si allarga

Il sorriso di Francesca Ferragni racconta tutta la gioia e l’emozione di queste ore. Insieme al marito Riccardo Nicoletti, ha accolto la piccola Lea tra le braccia, completando così un quadretto familiare dolcissimo. Il primo scatto ufficiale della nuova famiglia a quattro è stato condiviso sui social, sciogliendo i cuori dei follower: la coppia sorride felice sul letto della clinica Mangiagalli di Milano. Edoardo, il fratello maggiore, accarezza con delicatezza la sorellina, che dorme nella sua culla. Il look di debutto scelto per la piccolina è semplice e chic: una tutina con stelline firmata Petit Bateau e un grazioso cappellino bianco con nodo in tessuto di Bamboom. Due capi perfetti per avvolgerla in un abbraccio soffice e raffinato sin dal primo giorno di vita.

Zie orgogliose

Non appena appresa la notizia della nascita, Chiara e Valentina Ferragni, insieme a mamma Marina Di Guardo, si sono precipitate alla clinica Mangiagalli per incontrare la nuova nipotina e celebrare con Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti l’arrivo di Lea. I contenuti social non hanno tardato ad arrivare. Le zie si mostrano emozionate e sorridenti, pronte a coccolare la bebè. Chiara Ferragni ha scelto un look decisamente informale e comodo, optando per una maglietta crop grigia abbinata a shorts in denim Levi’s. Completano l’outfit i capelli lasciati al naturale e una serie di collane e bracciali colorati.Dopo la passeggiata in centro a Milano dei giorni scorsi con il fidanzato Matteo Napoletano, Valentina Ferragni ha confermato invece il suo amore per i minidress estivi. Per il momento speciale, ha sfoggiato un abito a trapezio azzurro firmato Courreges, con bretelle regolabili in twill, tasche applicate e logo frontale. Un modello che le donava un aspetto sofisticato ed elegante. Visibilmente commossa, ha posato con la neonata tra le braccia.

Nonna Marina celebra Lea con il look

Non potevano mancare le dolci parole e i teneri gesti di Marina Di Guardo, raggiante nel dare il benvenuto alla quarta nipotina. Lei è infatti già nonna di Edoardo e dei due figli di Chiara Ferragni, Leone e Vittoria. Marina ha condiviso su Instagram un carosello di fotografie ricche di emozione, accompagnate dalla scritta “Lea”, con un cuore rosa e un delicato fiore abbinato. Per accogliere la piccola, ha scelto un tubino fucsia firmato Zara, dalle spalline sottili e dalla linea femminile e raffinata, impreziosito da una vistosa collana dorata che ne ha esaltato l’eleganza. Un outfit non casuale, con quel colore tipicamente femminile, che suona come un omaggio alla bimba. Negli scatti, Marina stringe la piccola con infinita premura, regalando ai follower momenti di grande tenerezza e un senso di famiglia autentico e complice.

Il siparietto sotto la pioggia

Nel pomeriggio del 6 luglio, un violento nubifragio si è abbattuto su Milano, proprio mentre Marina Di Guardo lasciava la clinica dopo aver fatto visita alla nipotina. A riprendere la scena è stata Valentina Ferragni, che ha pubblicato un video ironico: si vede Marina coprirsi la testa con il cellophane che avvolgeva originariamente una pianta di orchidee, ricevuta in dono per la nascita di Lea. “Pur di non rovinarsi la piega le prova tutte contro il diluvio universale”, ha scritto Valentina su Instagram. Marina, in realtà, ha pensato anche a riparare la borsa della figlia, la richiestissima Teckel di Alaia in pelle beige. Sulla propria spalla, invece, la Di Guardo portava una Chanel 19 in pelle nera, che ha finito per bagnarsi durante la passeggiata. Un momento simpatico e spontaneo, che ha confermato ancora una volta la complicità e la leggerezza che contraddistinguono le donne di casa Ferragni. Auguri a tutta la famiglia!

