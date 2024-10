Compleanno con il pancione per Francesca Sofia Novello: il look per la festa

Compleanno speciale per Francesca Sofia Novello, che il 13 ottobre ha spento 31 candeline. La modella è in attesa del secondo figlio da Valentino Rossi: dopo Giulietta, arriverà un’altra femminuccia. Lei ha festeggiato insieme al compagno con una romantica cena stellata e non ha perso occasionie per mostrare il suo look.

La festa con Valentino

“Buon compleanno amore” scrive Valentino Rossi su Instagram, accompagnando le dolci parole con un cuore rosso. Nello scatto social il campione di MotoGP tiene stretta la compagna, Francesca Sofia Novello. I due sorridono e sembrano avere la gioia negli occhi. Sono all’Osteria Francescana, rinomato ristorante modenese gestito da Massimo Bottura. Quello di Francesca Sofia sembra un festeggiamento intimo, a due: una cena d’amore. Le pietanze prelibate, una piccola torta con una candelina, l’ambiente raffinato con le luci soffuse. Non manca lo scatto con lo chef. Sul tavolo campeggia in bella vista anche una grossa scatola di Cartier: sarà il regalo di Valentino per la sua innamorata? La curiosità sul contenuto è forte.

Il look da party

Poteva la regina della festa non scegliere un outfit consono per l’occasione? Francesca Sofia Novello ha optato per le tonalità del marrone, perfette per una sera d’autunno. Il minidress cortissimo in maglina svela le lunghe gambe e sottolinea il pancione in crescita. Sulle spalle la Novello sfoggia un blazer in nuance: largo e comodo, la tiene al caldo e contribuisce a rendere il look cool. Sul tavolo, vicino alla scatola Cartier, c’è una borsa in pelle nera effetto coccodrillo di Versace. In posa davanti allo specchio la modella ha mostrato un paio di calzature, le pump con fiocco e dettagli di strass di Mach & Mach (1.010 euro). Un modello amato dalle star di mezzo mondo ma, forse, un po’ scomodo? Tra gli scatti infatti ce n’è uno di Francesca Sofia con un paio di boots The Attico (890 euro) ben più funzionali. Avrà cambiato idea sulle scarpe da indossare un attimo prima di uscire a cena?

Lo stile premaman

Con i tacchi altissimi o con gli stivali flat, il senso per lo stile di Francesca Sofia Novello è innegabile. Nel corso della prima gravidanza aveva catturato i cuori dei fashionisti con i suoi look ricercati, innovativi e, ovviamente, iper firmati. In questo secondo round con il pancione è in grado di stupire nuovamente. Che sia in compagnia della figlia Giulietta per una giornata di relax o impegnata per lavoro, la Novello non sbaglia un colpo. Durante la recente Milano Fashion Week ha presenziato a diverse sfilate, facendosi ammirare per le sue scelte in fatto di moda. Lungo cappotto verde e abito nero al polpaccio per la sfilata da Alberta Ferretti. Gambe protagoniste da Missoni, con un minidress in lurex e una maxi pelliccia eco suo toni del rosa. Per il relax casalingo ecco le culotte in maglia di Giada Benincasa, con ricamate le parole “Ciao Amore” proprio sul pancione. Guarda nella gallery le foto della festa di compleanno e i look premaman di Francesca Sofia Novello.

