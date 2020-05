MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Se la lunga convivenza forzata ha messo in crisi più di una coppia, non è certo il caso di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Tutt’altro! Pare proprio che l’isolamento abbia fatto bene al loro amore e aggiunto una marcia in più al loro rapporto. Dopo quattro anni insieme i due avrebbero deciso di fare il grande passo: entro l’anno, emergenza coronavirus permettendo, dovrebbero convolare a nozze.

Del resto, che nell’aria ci fosse profumo di fiori d’arancio non è una novità. E’ già dallo scorso luglio che Francesca Sofia Novello sfoggia all’anulare sinistro un vistoso anello di fidanzamento. Accanto a lei, l’indomabile Valentino Rossi sembra aver messo la testa a posto e sarebbe pronto a giurarle amore eterno. La conferma ufficiale ancora non c’è, si tratta solo di indiscrezioni dei settimanali di gossip. Quello che è certo, è che il centauro e la modella si amano alla follia e il feeling tra loro sembra ogni giorno più forte.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono conosciuti a Monza nel 2016. Lui correva in sella alla moto, lei era una delle ragazze-ombrellino a bordo pista. Da allora non si sono più lasciati ma, essendo sempre in giro per il mondo presi dai rispettivi impegni (tra cui l’ultimo Sanremo), per loro non è facile trovare attimi da dedicare all’intimità. Negli ultimi mesi però non si sono lasciati per un solo istante. Insieme, nella villa immersa nel verde delle Marche, hanno saputo fare di necessità virtù, approfittando della quarantena per godersi l’uno la compagnia dell’altro.

Per sfruttare al massimo le belle giornate, Francesca Sofia Novello si è portata avanti con la tintarella. Distesa al sole con addosso i costumi da bagno della collezione che ha firmato per Envidiame, ha sfoggiato un corpo perfetto. Insieme a Valentino Rossi ha trascorso lunghe giornate romantiche tra passeggiate in mezzo alla natura, shooting casalinghi e tanto relax all’aperto. Chissà, magari sognando l’abito bianco e progettando il gran giorno nei minimi dettagli…

