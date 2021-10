Pizzi, colori forti e accessori costosi: il premaman di Francesca Sofia Novello

Da quando è incinta Francesca Sofia Novello è ancora più bella. Già stupenda, la 27enne adesso ha quell’allure che solo le donne in dolce attesa possono vantare. A metà agosto lei e il fidanzato, Valentino Rossi, hanno annunciato sui social la lieta novella con uno scatto divertente e dolce al tempo stesso: Francesca a pancia nuda si fa auscultare il ventre con lo stetoscopio dal Dottore (il soprannome in MotoGp di Rossi – ndr). “You and me will be three” (io e te saremo in tre), hanno scritto sui social, annunciando già il sesso del bebè: sarà una femmina.

Tra bikini e comodità

Da allora è scattata la caccia al pancino di Francesca Sofia Novello, modella dal fisico statuario. Abituata al mondo del fashion la Novello ha già pubblicato in queste settimane molti look accattivanti, che fasciano le nuove rotondità. Ma chi pensa a abiti premaman sbaglia di grosso. Nell’armadio di Francesca per ora ci sono solo capi sensuali, che giocano con i tessuti e con i volumi. Dopo i bikini sul finir dell’estate e gli outfit comodi (come la felpa gialla di Etro scelta per una cena al ristorante), l’influencer ha proposto un vestito elegante via l’altro.

Dal Festival di Venezia alla Milano Fashion Week

Al suo arrivo al Festival di Venezia Francesca Sofia Novello ha puntato sui contrasti: sopra al minidress bianco con applicazioni bijoux di Des Phemmes, la modella indossava un blazer nero. Sul red carpet invece la Novello ha lasciato tutti a bocca aperta con un vestito monospalla di Francesco Paolo Salerno, che le abbracciava perfettamente le forme.

E’ stato poi il momento della Milano Fashion Week. Sfilate ed eventi per Francesca Sofia Novello, che ha alternato le allegre fantasie di Missoni, ai maliziosi pizzi total white di Ermanno Scervino al color-block di Moncler.

Accessori colorati e firmati

E’ doverosa una parentesi sugli accessori, quelli scelti da Francesca Sofia Novello per completare i suoi look sono infatti firmatissimi e costosissimi. La modella preferisce le nuance forti in tema di borse: azzurro per Chanel, arancione per Balenciaga, lilla per Bottega Veneta. Ai piedi invece alterna décolleté graffianti (come quelle leopardate, abbinate a un completo chiaro) a comodi stivali rasoterra. La piccolina in arrivò avrà un guardaroba di tutto rispetto da cui attingere!

Related Posts