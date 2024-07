Francesca Sofia Novello va a nozze col pancione

La modella, in dolce attesa per la seconda volta, ha presenziato con Valentino Rossi al sì di Pecco Bagnaia

Un soleggiato pomeriggio d’estate a Pesaro: è questa la cornice scelta da Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini per il loro sì. Il motociclista ha sposato la sua fidanzata storica nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, il duomo cittadino: i due vivono nella città marchigiana da diversi anni. Dopo la cerimonia religiosa, via libera al ricevimento, andato in scena a Villa Imperiale, pittoresca tenuta sulle colline del Monte San Bartolo, che già ha ospitato le nozze di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. La coppia era presente al grande giorno di Bagnaia ma, a catturare lo sguardo, sono stati soprattutto Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello.

La famiglia Rossi si allarga

“La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina” ha scritto Valentino Rossi in un post su Instagram il 4 luglio. Dopo Giulietta, nata nel marzo del 2022, il campione e Francesca Sofia Novello si apprestano a diventare di nuovo genitori, anche questa volta sarà appunto un femminuccia. Sono dolcissimi gli scatti realizzati per l’annuncio, con Valentino e la figlia che auscultano il pancione di mamma Francesca, del resto lui è per il tutti “il Dottore” della Moto GP. Rossi e la Novello fanno coppia dal 2018. Il loro amore è nato nei circuiti delle due ruote: lui in sella alla moto, lei impegnata come ombrellina. Lo sportivo e la modella, il più classico dei cliché: la loro però è un’unione solidissima, con una famiglia in crescita.

Pancione cut-out

Dopo aver dato l’annuncio della nuova gravidanza, Francesca Sofia Novello si è dedicata alle vacanze, alternando il mare alla montagna. Le giornate scorrono serene, tra spiagge e passeggiate in alta quota (con outfit firmati). Al suo fianco c’è sempre la piccola Giulietta. Nel weekend appena trascorso però la piccola è rimasta a casa mentre i genitori presenziavano al matrimonio di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini. Il focus del look della Novello era, come presumibile, sul pancino. Le forme che iniziano a cambiare, accogliendo la vita: Francesca Sofia è radiosa. La modella ha sfoggiato un long dress asimmetrico di Atlein (1.350 euro), con un drappeggio sulla spalla e un dettaglio cut out sul ventre. Il vestito marrone, che fa risaltare l’abbronzatura, è la scelta perfetta per una sera d’estate.

Gli accessori di lusso

Il bacio con Valentino Rossi, (impeccabile in smoking, ma si è poi cambiato, indossando una inconfondibile camicia a stampa barocca Versace), gli abbracci con Cesare Cremonini (all’evento con la fidanzata, Giorgia Cardinaletti), in posa con gli sposi: Francesca Sofia Novello ha pubblicato una carrellata di immagini del matrimonio di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini. Tra tutte le foto non mancano quelle dedicate esclusivamente al look. Oltre all’abito, sono notevoli anche gli accessori. L’occhio cade sulle scarpe, luccicanti e accattivanti. Le pump di Mach & Mach (974 euro), in plexi trasparente, sono ricoperte di cristalli argento. In mano la Novello tiene una clutch preziosa, anche questa sui toni del silver, firmata Benedetta Bruzziches (888 euro). Stesse tonalità per i gioielli Pianegonda. Il choker, gli orecchini e il bracciale della collezione Clipea si fanno notare. A spiccare è però anche il grosso diamante all’anulare di Francesca Sofia: sarà lei la prossima all’altare? Intanto guardala in veste di invitata nella gallery.

