Gabriel Garko, shopping tra giocattoli e vestiti in centro a Milano

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sul piccolo schermo da oltre vent’anni, Gabriel Garko tiene compagnia agli italiani attraverso la tv nei programmi in cui è protagonista. Le fiction, il cinema, i reality: l’attore è famosissimo. Corpo scolpito, lineamenti perfetti, portamento fiero, Gabriel ha lavorato molto anche come modello. Famoso e bellissimo, è stato spesso al centro del gossip. Dopo le relazioni, tra le altre, con Manuela Arcuri, Eva Grimaldi e Adua Del Vesco, nel 2020 al Grande Fratello Vip, Garko ha fatto coming out. “Ora sono libero, ma sono sempre io”, aveva dichiarato in seguito a Live – Non è la d’Urso.

A spasso con l’amica

In centro a Milano per una giornata di shopping Gabriel Garko è stato pizzicato in compagnia di un’amica. In una città pienissima, Garko non è sfuggito ai paparazzi, che l’hanno immortalato mentre passava da una boutique all’altra. Prima una puntatina nel negozio di abbigliamento Woolrich, poi una capatina nello store Lego, dove l’attore si è soffermato a lungo sui vari modelli disponibili. Che abbia una passione per i famosissimi mattoncini colorati?

Jeans strappati e maglia a righe

Nonostante la mascherina e gli occhiali scuri, grazie alla sua prestanza fisica, Gabriel Garko è spiccato tra la folla, complice anche un outfit casual ma d’impatto. Per lui jeans bianchi strappati, una maglia a righe di Woolrich e un paio di sneakers con dettagli rossi di Dsquared2. Il look perfetto per l’estate nella metropoli. In mano cellulare, portafoglio e gli occhiali da vista. Tante le chiacchiere con la sua accompagnatrice, culminate con un affettuoso abbraccio finale prima di salutarsi. Sbircia nella gallery tutte le foto del pomeriggio di compere di Gabriel.

Related Posts