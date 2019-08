Tale e quale, genitori e figli con lo stesso outfit

Se seguiranno in futuro le orme di mamma e papà, è ancora presto per dirlo. Quello che è certo è che molti dei figli dei vip sono già sulla buona strada, a partire dall’outfit. La moda dei “mini me” che impazza ormai da qualche anno non accenna a scemare, anzi alle celebrità piace sempre di più mostrarsi con lo stesso abbigliamento dei piccoli di casa.

Come un clone in miniatura, Maddox indossa lo stesso costume EffeK di Kevin Prince Boateng: identico a lui nell’outfit come nella posa da duro, il figlio di Melissa Satta si prepara a essere un rubacuori… come papà. Anche Laura Chiatti ha coordinato la sua mise con quella dei figli Pablo ed Enea. Lei in gonna, loro in pantaloni, ma la stampa di Topolino mette d’accordo tutti.

Se Wilma Faissol e Lavinia sono ancora in mood estivo con un costume bianco Promised pensato per mamma e figlia, Elisabetta Canalis e Skyler si preparano già all’autunno e sfoggiano una giacca antivento a girasoli di Monnalisa. Qual è la coppia più cool? Sfogliate la gallery e giudicate voi stessi.

