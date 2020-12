MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy Come lo indossa 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il 17 dicembre Cristiano Ronaldo ha ricevuto il premio come “calciatore del secolo” durante i Globe Soccer Awards 2020 a Dubai. Se in campo CR7 non teme rivali, stavolta il suo avversario non era un altro asso del pallone, bensì la sua compagna Georgina Rodriguez, sfavillante accanto a lui in un abito rosso dallo spacco inguinale e décolleté strizzatissimo. Provocante come non mai, la bella argentina ha rubato la scena al suo amato: tutti i flash erano per lei, nonostante il campione abbia sfoggiato numerosi “pezzi da novanta”.

Georgina come Jessica Rabbit

Per l’importante gala dedicato al calcio, Lady Ronaldo non ha messo limiti al sex appeal. Fermamente intenzionata a lasciare a bocca aperta, ha preso spunto da una vera icona di seduzione. E così, come una Jessica Rabbit in carne ed ossa, Georgina Rodriguez ha fasciato le curve in un sensualissimo abito sottoveste di paillettes rosse Lia Stublla. Il luccichio scarlatto, la coscia scoperta, la scollatura esagerata e sul punto di esplodere, i tacchi vertiginosi dei sandali Le Silla: la mise era praticamente identica a quella della pin up più sexy dei cartoon. L’influencer ha completato la mise con un blazer nero, una minibag bianca Prada e gioielli Chopard.

Dettagli preziosissimi

Il fuoriclasse della Juve non ha perso l’occasione di sfoggiare gioielli vistosi e preziosi. Parecchie immagini inquadrano il grosso anello con brillante taglio cuscino. Orecchini tempestati di diamanti e un braccialetto con diamanti alternati a pietre blu, che sbucava dal polsino, non hanno tolto la scena al pezzo più grosso: l’orologio Franck Muller. Cristiano Ronaldo ha scelto per la serata il modello Cintrée Curvex Tourbillon in oro bianco con pavè di diamanti taglio baguette, con meccanismo dorato protagonista al centro del quadrante. Si tratta di un orologio già visto al polso del calciatore, il cui valore si aggira attorno a 1,5 milioni di dollari.

Affiatati, coordinati e… mascherati

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno posato l’uno accanto all’altra, con Cristiano Junior a completare il quadretto, affiatati e coordinati nei look. Il rosso dell’abito della 26enne era lo stesso della cravatta del campione.

Cristiano Ronaldo era impeccabile in un completo gessato grigio Alessandro Martorana con gilet. L’abito è stato personalizzato dal sarto italiano con una fodera dedicata al campione, illustrata con la sua sagoma e il numero 7. Per il bambino, camicia bianca Dolce & Gabbana e pantaloni dello stesso colore di quelli del papà.

Se con il trofeo la famiglia ha posato a volto scoperto, durante la cerimonia gli adulti hanno indossando mascherine nere Mo. Per essere campioni, sul campo come nella vita, bisogna prima di tutto saper rispettare le regole.

