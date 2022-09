Georgina Rodriguez a Venezia 79 tra spacco esagerato e tatuaggi in vista

“Sono arrivata”: si è annunciata così Georgina Rodriguez. In effetti alla Mostra del Cinema di Venezia la stavano aspettando tutti. La compagna di Cristiano Ronaldo ha scelto ovviamente il jet privato di famiglia e ha curato nei minimi dettagli i suoi look per la Laguna, non lasciando nulla al caso.

I look per l’arrivo

Sono tre gli outfit sfoggiati da Georgina Rodriguez a Venezia 79: quello per viaggiare in aereo, quello per l’arrivo al molo in barca e infine quello più atteso, indossato sul red carpet per la prima del film Tar. Sul jet Georgina ha optato per un minigonna grafica sui toni del rosso, abbinata a una lussuosissima Birkin di Hermès in coccodrillo. Nera la polo in maglina, molto chic. Ai piedi la modella calzava delle mules di Prada. Giusto il tempo di un cambio d’abito e via verso l’hotel Excelsior. E’ insolito e frizzante il completo Genny scelto per lo sbarco, composto da un paio di pantaloni in velluto stampa cocco e da un tubino a manica lunga nella stessa fantasia.

“Spaccata” di sera

Via di nuovo in albergo, per Georgina Rodriguez è ora di indossare l’outfit per la sera. Il vestito nero, sempre Genny, è semplice ma sensualissimo. Realizzato in satin brillante, è caratterizzato da un collo all’americana e soprattutto da uno spacco profondissimo, che corre fino all’inguine. Complice la brezza birichina di Venezia, l’abito si è agitato, svelando maliziosamente le cosce. Riciclo in tema scarpe, Georgina ha infatti scelto le stesse mules che aveva sul jet. Preziosissimi i gioielli, firmati Pasquale Bruni. Il grosso choker al collo con un fiore centrale è di sicuro impatto mentre la delicata body chain adornava la schiena nuda.

I tatuaggi

Settimana scorsa Georgina Rodriguez aveva svelato ai followers di essersi sottoposta a una seduta dal tatuatore (QUI immagini e dettagli). Tutti pensavano avesse optato per un solo disegno e invece la spagnola ha stupito tutti facendosi fare ben tre tattoo. Dal forte significato simbolico, raccolgono l’essenza di Georgina e la sua forte appartenenza al compagno Cristiano Ronaldo e ai figli. Tutti e tre sulle braccia, erano ben in evidenza sul tappeto rosso di Venezia 79. Scoprili nella gallery!

