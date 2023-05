Georgina Rodriguez, sirena oro a Cannes 76

Georgina Rodriguez sa come brillare agli eventi: la sua capacità di trasudare lusso sul red carpet è ineguagliabile. La compagna di Cristiano Ronaldo si è presentata a Cannes 76… ovviamente in grande sfoggio. Per presenziare agli eventi della decima serata del festival cinematografico, la modella si è cambiata quattro volte in pochisime ore: i look sono uno più ammaliante dell’altro.

Sul jet privato

“On my way” (sto arrivando) scrive Georgina Rodriguez su Instagram, mentre posa davanti al suo jet privato. L’influencer ci fa intendere di essere pronta per un viaggio importante. Per il volo aereo, Georgia ha optato per un outfit comodo e sportivo, composto da un completo nero gonna e top di Alo Yaga. Gli slip che spuntano, i calzini in spugna e le sneakers sono invece bianchi. La Rodriguez tiene in mano un vero oggetto del desiderio, una Birkin di Hermès in coccodrillo fucsia. Il costo? Difficile saperlo con esattezza, data la rarità di questa borsa, ma parliamo di almeno 50mila euro.

Viola in Croisette

La destinazione del volo di Georgina Rodriguez si apprende nelle prime ore del pomeriggio, con la star che pubblica una serie di scatti dalla sua camera in Croisette. “Getting ready for Cannes” (mi preparo per Cannes), confida Georgina, sensuale sul balcone vista mare. La modella indossa un minidress viola di Paco Rabanne (490 euro), abbinato a un paio di pump effetto plexiglass rosa acceso di Le Silla (637 euro). Prima il pranzo a base di sandwich e patatine fritte, poi la lunga seduta di trucco e parrucco: il tempo scorre veloce e per Georgina è quasi tempo di andare in scena.

Sirena oro

Sul tappeto rosso della première del film “L’été dernier” Georgina Rodriguez si è presentata coperta d’oro. La fidanzata di CR7 ha indossato un abito lungo realizzato su misura da Ali Karoui, designer a cui si affida spesso per questi eventi importanti. Il vestito in oro, ricamato con paillettes e cristalli, ha una forma a sirena e fascia con sensualità le forme sinuose di Georgina. I lunghi capelli raccolti in una coda, il trucco da sera e preziosissimi gioielli di Chopard completano questo outfit da sogno. Lei si presta alle richieste dei fotografi, posando sul red carpet come una vera diva.

123 carati al collo

La notte a Cannes è lunga e, dopo la proiezione del film, Georgina Rodriguez si è cambiata in fretta e furia. Destinazione? Il tradizionale gala dell’amfAR, organizzato ogni anno a Cap d’Antibes. Sul blue carpet la spagnola è super sexy con un abito nero tutto lustrini, sempre Ali Karoui. Il vestito al polpaccio vanta uno spacco pronfondissimo e uno scollo a cuore che sottolinea il seno. Ad enfatizzare il décolleté ci pensa anche una magnifica collana di Chopard, con una pietra centrale a forma di pera dall’altissimo valore: è una rubellite da 123.24 carati. Georgina diva inarrvabile: guardala nella gallery.

