Georgina Rodriguez porta la sensualità… in chiesa

L’estate di Georgina Rodriguez prosegue a gonfie vele. A bordo dello yacht di famiglia, in compagnia di Cristiano Ronaldo e dei loro cinque figli, la modella spagnola si sta godendo giorni di relax nel Mediterraneo. Bikini mozzafiato, borse griffate e gioielli di diamanti fanno da sfondo a uno scenario da sogno. Ma in questi giorni Georgina ha voluto anche mostrare un lato più profondo di sé, condividendo con i follower alcuni momenti della sua vita spirituale: la visita a chiese e santuari. Un gesto che ha suscitato emozioni, ma anche polemiche.

Georgina porta i follower in chiesa

In due recenti post pubblicati sul suo profilo Instagram, Georgina Rodriguez ha documentato la sua visita a luoghi di culto, svelando un aspetto molto personale della sua quotidianità. Tra le immagini condivise, si vedono anche due dei suoi figli, raccolti insieme a lei in preghiera. “Visita alla Nostra Signora di Fatima” ha scritto la modella a corredo delle foto scattate all’interno del celebre santuario portoghese. Georgina non ha mai nascosto la sua profonda fede cattolica, che per lei ha rappresentato un rifugio nei momenti più difficili. In particolare, ha trovato conforto nella religione durante il tragico lutto per la perdita di uno dei gemelli che portava in grembo nel 2022. La spiritualità è dunque un elemento centrale nella vita della compagna di Cristiano Ronaldo.

Le critiche

Come spesso accade quando una figura pubblica decide di condividere momenti personali, i commenti non sono stati tutti positivi. Nonostante moltissimi follower abbiano apprezzato il gesto di Georgina Rodriguez e la sua testimonianza di fede, non sono mancate le critiche. Sotto ai post, alcuni utenti si sono lasciati andare a osservazioni pungenti, incentrare principalmente sul suo stato civile e sulle sue scelte in fatto di abbigliamento. Se è così religiosa, perché lei e Cristiano non sono sposati? – Per te anche la chiesa è spettacolo – Vivi nel peccato – Non con il cappellino per favore – Non è il caso di fare foto sexy in chiesa, hanno commentato i follower.

I look della discordia

Ma come si è vestita Georgina Rodriguez per creare tanto scalpore? La risposta è: con il suo stile inconfondibile. Pur scegliendo outfit più sobri rispetto al solito, non ha rinunciato a dettagli audaci e sensuali, che hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Durante la visita a Fatima, ha sfoggiato un lungo abito bianco in pizzo floreale con dettagli cut-out. Il modello di Sofia Manta (489 euro) lasciava scoperte le spalle e parte della schiena, oltre ad avere la gonna completamente traforata e trasparente. A completare il look, zeppe in corda, un cappellino beige di Ralph Lauren (60 euro) e una borsa Birkin di Hermès in coccodrillo marrone, del valore di oltre 50mila euro. Per la seconda uscita, in compagnia di due delle figlie, ha scelto un vestito bicolore azzurro e rosso, firmato Oscar de la Renta (6.020 euro), con taglio asimmetrico e drappeggio laterale. Ai piedi, sandali arancioni in vernice di Le Silla (729 euro) con tacco altissimo. Anche in chiesa, dunque, Georgina resta fedele a sé stessa: tra devozione e… glamour.

Un’estate di lusso

Se da un lato c’è spazio per la preghiera e la riflessione, dall’altro Georgina Rodriguez non rinuncia alla sua vita da regina del jet set. L’estate 2025 la vede protagonista nelle acque del Mediterraneo, tra soste in località esclusive e giornate passate sullo yacht. Sempre in bikini dalle tonalità accese, la modella condivide scatti in cui a farsi notare non sono solo le curve perfette, ma anche i preziosi gioielli che indossa con naturalezza: collane, orecchini e anelli tempestati di diamanti. Ogni dettaglio delle sue vacanze è documentato, dal divertimento in famiglia ai momenti raccolti (ma social) in chiesa. E quando c’è da percorrere distanze più lunghe? Georgina scende dalla barca e sale sul jet privato, facendolo ovviamente sapere ai fan. Tra lusso e spiritualità, la Rodriguez continua a far parlare di sé: guarda nella gallery tutti gli scatti.

