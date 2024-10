Minidress aderente e occhiali da sole: Georgina Rodriguez è sexy ai fornelli

Georgina Rodriguez una ne pensa e cento ne fa. La camaleontica modella alterna una serie di progetti lavorativi alla frenetica vita da mamma di cinque figli. La compagna di Cristiano Ronaldo non manca di aggiornare i follower sulla sua routine quotidiana: adesso condivide anche video di cucina.

La frittata di patate

Nata a Buenos Aires trent’anni fa e con cittadinanza spagnola, Georgina Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per i cibi ispanici. “Buona forchetta” per sua stessa ammissione nella serie tv che la vede protagonista, non rinuncia mai a qualche prelibatezza. Ricchissima, può avere accesso a ogni tipo di pietanza esclusiva. A volte però la semplicità paga e il comfort food, ovvero i piatti che ristorano anche lo spirito, è tutto quello che serve. “Tortilla de patatas” scrive Georgina Rodriguez nel video social dov’è intenta a cucinare questa frittata della tradizione. Con patate e cipolle, è una delle preparazioni più classiche della cucina iberica: si può trovare in tutti i bar e viene spesso rivisitata anche dai grandi chef.

L’outfit ai fornelli

Cuoca sì ma con stile. Fashionista di prim’ordine, Georgina Rodriguez non rinuncia ai capi firmati nemmeno in cucina (una cucina lussuosa e spaziosa, tra l’altro). La modella ha seguito la ricetta passo passo, partendo col mostrare ai follower le materie prime, dalle patate all’olio d’oliva. Coltello alla mano, ha tagliato minuziosamente i tuberi. Scaltra e abituata in veste di cuoca, ha indossato un paio di occhiali da sole quando è stato il momento di affettare le cipolle. Non un accessorio a caso, ma un lussuoso modello di Chanel con dettagli bouclé sulla stanghetta e logo oro. Il costo? 680 euro. Il resto dell’outfit è molto sexy, con un minidress nero dai profili bianchi di Alo, che enfatizza il décolleté. In testa ecco una fascia, sempre del brand sportivo, utile per trattenere i capelli ma anche molto chic.

Una vita piena

Nessuno può insegnare a Georgina Rodriguez come vestirsi. Il suo approccio stilistico può piacere o meno ma è innegabile la ricerca che c’è dietro ogni suo look. Con un passato da commessa nelle boutique dei top brand, nel tempo lei ha affinato le sue conoscenze nel campo della moda. Adesso può contare su finanze illimitate e lo si nota dal tipo di guardaroba che sfoggia. Nelle ultime settimane Georgina, che ora vive in Arabia Saudita insieme a Cristiano Ronaldo e ai figli, è stata in Europa. Dopo aver presenziato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove si è vestita “da sposa”, è volata a Parigi per la fashion week. Da Vetements era super sensuale con un abitino nero in velluto e i gioielli Messika. Comoda e audace la mise per viaggiare, con leggings e top Alo e una costosissima borsa in coccodrillo Dior. Il mezzo di trasporto? Ovviamente il jet privato. Cuoca… di lusso: guardala nella gallery.

Related Posts