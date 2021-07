MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Fermi tutti! Al Festival di Cannes c’è Georgina Rodriguez. E’ lady Ronaldo la protagonista indiscussa della decima giornata della manifestazione cinematografica. Con tutta probabilità la modella è sbarcata direttamente dal lussuoso yacht di famiglia, dove sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno e ai quattro figli, per prendere parte agli eventi sulla Croisette. Georgina ha catturato tutti i flash dei fotografi, merito del suo sorriso contagioso ma anche degli outfit da sogno.

L’arrivo in Costa Azzurra

Sono ben tre i look che Georgina Rodriguez ha cambiato in pochissime ore. La sua è stata una toccata e fuga sulla terraferma ma che ha lasciato senza dubbio il segno. Al suo arrivo in albergo in Costa Azzurra la Rodriguez era l’incarnazione dello stile casual-chic. La spagnola ha abbinato a un elegante completo blu in maglia di Missoni una lussuosa Birkin grigia e dei sandali glitter, entrambi Hermès. Chignon in testa e occhiali scuri a celare lo sguardo.

Selvaggia sul red carpet

Cambio di registro sul red carpet del film “France”, dove Georgina Rodriguez ha sfoderato tutta la sua sensualità. Per l’occasione la star ha scelto un abito di Jean Paul Gaultier, della collezione haute couture 2010. Il vestito marrone è caratterizzato da uno spacco profondissimo e arricchito da intrecci e frange di pelle sul busto. I capelli erano raccolti in una lunga coda liscia da amazzone mentre il volto era incorniciato da splendidi orecchini tondi di Chopard. Le gambe toniche facevano capolino dalla gonna dall’apertura vertiginosa.

Strizzata al party

Dopo la première Georgina Rodriguez si è diretta all’esclusivo Chopard Paradise Party. Ovviamente la modella non poteva presentarsi con lo stesso look e così si è cambiata al volo. Per la festa, la fidanzata di CR7 ha optato per un vestito bustier in chiffon drappeggiato color pesca di Alberta Ferretti. Il modello strizzava il seno prosperoso della Rodriguez, enfatizzato ulteriormente dal magnifico collier di diamanti e smeraldi che portava al collo. Quale dei tre look è riuscito meglio? Decidetelo sfogliando la nostra gallery.

