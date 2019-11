MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Un voto al colore Idea regalo 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Che Georgina Rodriguez sia una bomba sexy è indubbio. La modella è stata l’unica in grado di far mettere la testa a posto a Cristiano Ronaldo. Dopo la lunga e burrascosa storia con Irina Shayk e le accuse di molestie da parte di un’altra donna, CR7 ha finalmente deciso di mettere su famiglia. Già padre di tre figli, avuti da madre surrogata, il calciatore della Juventus ha avuto due anni fa una figlia biologica, Alana Martina, proprio con Georgina.

Ora la coppia non perde occasione per mostrare con orgoglio la loro happy family, tra gite nelle campagne torinesi, feste di compleanno baby e giochi domestici. Georgina Rodriguez però sa benissimo che con Cristiano Ronaldo è necessario mantenere alto anche il fattore hot ed ecco che lo delizia con scatti bollenti. Certo è che con queste immagini social non ammalia solo il fidanzato ma anche tutti i follower Instagram.

L’ultima sua trovata è la ginnastica in topless. Da tempo legata a Alo Yoga, brand di sportswear di alto livello, Georgina Rodriguez pubblica spesso foto promozionali. Prima una serie di sensuali ritratti in una sontuosa stanza con pavimenti e pareti in marmo chiaro, poi una vista di spalle a seno nudo. Addosso solo un paio di leggings grigi, che enfatizzano le forme, e un foulard di Chanel indossato modi piratessa. Con il suo profilo internazionale, sotto allo scatto sono apparsi commenti in tutte le lingue del mondo e ben due milioni di like. Alo Yoga ha scelto la testimonial giusta per far alzare… le vendite.

