Georgina Rodriguez mostra l’anello a Venezia 2025

Un’ottimo motivo per partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia Georgina Rodriguez lo aveva! La modella ha ricevuto da poco l’anello di fidanzamento di Cristiano Ronaldo: un gioiello che non si fa staccare gli occhi di dosso. E durante la sua partecipazione in Laguna lo ha mostrato in tutte le sue sfaccettature. Non soltanto sul red carpet di Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush cu ha partecipato.

Georgina Rodriguez e l’amore per Venezia

Georgina Rodriguez è arrivata al Lido per la sesta volta. Il suo debutto nel 2020, con un abito Pronovias con mascherina abbinata. Colpo di testa pre red carpet nel 2021: l’outfit è Ermanno Scervino ma a conquistare il pubblico è il taglio di capelli. Nel 2022 l’argentina ha scelto un abito Genny con scollo all’americana e spacco altissimo. Nel 2023 optò per un vestito rosso Vetements, a sirena con lunghissimo strascico e guanti bianchi: una citazione di Pretty Woman. L’anno successivo fu la volta di Oscar de la Renta: un abito dal bustier stretto, gonna drappeggiata e spacco vertiginoso. Lasciando una scia di lusso e sensualità, la Rodriguez ha sempre sfoggiato in Laguna gioielli Pasquale Bruni. In questa edizione la compagna di Cristiano Ronaldo non poteva essere da meno: i preziosi che ha mostrato al pubblico sono stupefacenti.

L’arrivo a Venezia

Georgina Rodriguez ha acceso l’attenzione fin dal suo sbarco in Laguna, sabato 30 agosto. A bordo di un water taxi, l’argentina si è fatta subito notare con un completo grigio in seta a micro pois abbinato ad occhiali Prada e ad una capiente Birkin Hermès in coccodrillo. Il giorno dopo, eccola arrivare all’Hotel Excelsior in total black Oscar De La Renta: spiccano sul nero i gioielli Pasquale Bruni tra cui la spilla in oro bianco con diamanti, rubini e zaffiri rosa indossata su un nastro di velluto a mo’ di choker. Mani in primo piano per la modella: una collezione splendente che include il solitario ricevuto qualche settimana fa.

Il red carpet di Georgina Rodriguez

Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2025, Georgina Rodríguez ha incantato tutti con un abito lungo in pizzo nero di Roberto Cavalli, sinuoso e sofisticato. Corposi ricami floreali sovrapposti a un tessuto nude, esaltano le linee eleganti del corpo. Sottili spalline sorreggono lo scollo mentre un drappeggio in fondo alla gonna ha donano un tocco di teatralità raffinata a questo outfit. Il look è un perfetto equilibrio tra glamour contemporaneo e charme senza tempo e sembra creato apposta per far risaltare lo splendore dei vistosi gioielli Pasquale Bruni e, ovviamente, del monumentale anello di fidanzamento.

Il palcoscenico per l’anello

Allo scintillio delle luci del red carpet di Venezia82, lo sguardo non poteva che cadere sulla mano sinistra di Georgina Rodríguez: al dito brillava un solitario da capogiro, stimato tra i 25 e i 30 carati. Un diamante puro, taglio classico ma dal fascino intramontabile, incastonato in una montatura elegante che ne esalta ogni riflesso: il valore potrebbe essere tra i 3 e i 5 milioni di dollari. La modella lo ha ricevuto da Cristiano Ronaldo ad inizio agosto. Dopo nove anni di convivenza, è tempo di nozze per la coppia: lei ne ha subito dato notizia su Instagram con una romantica caption “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” (Sì, lo voglio. In questa vita e in tutte le mie vite).

Più che un gioiello, un vero e proprio simbolo d’amore e status, che a Venezia ha rubato la scena persino all’abito in pizzo nero scelto per la serata. Consapevole dell’attenzione che avrebbero ricevuto le sue dita, Georgina non ha “risparmiato” in quanto ad anelli: boccioli zeppi di diamanti e petali lussureggianti della collezione Giardini Segreti di Pasquale Bruni hanno potuto godere di svariati flash. Insomma, clamore, lusso e magnificenza per l’edizione 2025 di Georgina Rodriguez, guardala nella gallery.

