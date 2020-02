Con Georgina Rodriguez Sanremo si fa caliente

C’era grande attesa per la partecipazione di Georgina Rodriguez al Festival di Sanremo. Le aspettative non hanno deluso, all’Ariston la modella ha infiammato la terza serata. Spigliata e disinvolta la Rodriguez ha sfoderato le sue armi di seduzione per far colpo sul pubblico italiano.

I siparietti con Amadeus

Se con la lingua arranca e parla principalmente in spagnolo, sulla presenza scenica non c’è proprio nulla da dire. Sono molte le gag, soprattutto quelle calcistiche, a cui Georgina Rodriguez si presta con ironia insieme ad Amadeus, noto tifoso dell’Inter. In fondo lei è lì in quanto compagna dello juventino Cristiano Ronaldo. E un orgoglioso CR7 fa il tifo in platea, elegantissimo in Alessandro Martorana, mentre Georgina si muove con naturalezza sul palcoscenico.

Il backstage caliente

In effetti a vedere le immagini di backstage ci si poteva immaginare una serata caliente. Nel pomeriggio Georgina Rodriguez ha scaldato i social postano alcuni scatti dietro le quinte. Nel suo camerino, l’influencer ammiccava sorniona in una sottoveste nera di raso firmata Yamamay. In diretta poi il registro non è certo cambiato.

I cambi d’abito

Sono quattro i cambi d’abito durante la serata per Georgina Rodriguez. Il debutto è scintillante con un modello a maniche lunghe e scollo generoso di Atelier Pronovias. La creazione color ghiaccio vanta anche uno spacco centrale da far girar la testa. Georgina regala poi al pubblico un tango bollente, fasciata in un minidress con frange di Nicole Milano. Lei che per anni ha preso lezioni di danza, ha dovuto abbandonare la carriera di ballerina per non gravare troppo economicamente sui genitori. Applausi finali e corsa in platea per acchiappare un bacio dal suo Cristiano Ronaldo.

Sono da vera diva gli ultimi due outfit, entrambi firmati Lia Stublla. Il primo, sponsale, è caratterizzato da uno scollo a cuore e, per non farsi mancare niente, anche le gambe sono in vista. Il secondo, di paillettes oro, ben si abbina con il rosso di Alketa Vejsiu, altra donna della serata.

Gioielli preziosi ma la fede dov’è?

Tra tanti lustrini vuoi non metterci anche dei gioielli da sogno? Georgina Rodriguez è una visione nelle creazioni di Pasquale Bruni, maison di cui è ambassador. In particolare, il collier della prima uscita vanta una morganite, pietra legata al chakra del cuore. Dolce omaggio al suo Cristiano? La Rodriguez ha sì tanti preziosi addosso ma della fede neanche l’ombra. Secondo il gossip Georgina e Ronaldo si sarebbero sposati qualche settimana fa in gran segreto ma, per ora, non ci sono conferme.

Quel che è certo è che due (Pronovias e Nicole Milano) dei tre brand di moda scelti da Georgina per la kermesse sono specializzati in abiti da sposa. Che la Rodriguez sia a caccia di designer per il vestito più importante della vita?

Related Posts