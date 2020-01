MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Un voto al colore 6 IL NOSTRO GIUDIZIO

Risolto in giallo di Georgina Rodriguez a Sanremo. La modella sarà sul palco dell’Ariston. La conferma, fotografica, è arrivata nelle scorse ore con Georgina giunta in Liguria per le prove con Amadeus. La Rodriguez non ha potuto portare fortuna al suo Cristiano Ronaldo, disertando la tribuna di Napoli-Juventus. Gli impegni per il Festival di Sanremo sono troppi per potersi dedicare a tutto.

D’altronde il palco dell’Ariston la metterà di fronte a mezza Italia e i preparativi sono fondamentali. Attorno al suo nome è anche già scoppiata la prima polemica, quella legata al cachet. Troppi, dicono alcuni, i 140mila euro chiesti per le serate al fianco di Amadeus. Tant’è vero che si erano diffuse le voci sul forfait di Georgina Rodriguez.

Georgina Rodriguez e l’albergo da tre stelle

Ma a colpire guardando le immagini è il luogo scelto da Georgina Rodriguez come base d’appoggio a Sanremo. Si tratta di un albergo a tre stelle. Un po’ pochino se pensiamo che l’ex commessa d’abbigliamento è ormai una modella e influencer da milioni di euro di fatturato (tralasciando il reddito dell’illustre compagno). Come mai questa scelta low profile? La risposta è semplice e banale. L’albergo si trova a pochi metri dal Teatro Ariston: una comodità che permette un gran risparmio di tempo.

Comoda ma firmata

Comodità che Georgina Rodriguez sceglie anche per l’abbigliamento. Negli scatti “rubati” all’esterno dell’hotel si vede Georgina indossare un paio di leggings Alo Yoga, blazer Balmain e sneakers Nike. Tracollina Louis Vuitton e borsa Prada per gli effetti personali.

La ricchezza non sembra aver dato alla testa alla compagna di Ronaldo. Un mix di capi low-cost e firmati, uniti alla scelta di un albergo di terza classe, non fanno che confermarlo. Che cosa indosserà sul palco dell’Ariston?

