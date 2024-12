Georgina Rodriguez sceglie con cura dal suo armadio: il look sexy e firmato

Quella di Georgina Rodriguez è una vita da globetrotter. La modella si sposta tra l’Europa e l’Arabia Saudita, dove risiede da un anno e mezzo insieme ai figli e al compagno, Cristiano Ronaldo. Lui è un calciatore dell’Al-Nassr, lei inanella un evento esclusivo via l’altro. Dopo aver trascorso qualche giorno a Londra insieme ai bambini, Georgina è tornata a Riyad: le foto dalla cabina armadio fanno battere i cuori dei fashionisti.

La vita in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno contribuendo a far conoscere l’Arabia Saudita nel mondo, accrescendo la curiosità per il paese mediorientale e facendo aumentare anche il turismo. Una grossa fetta dell’interesse dei fan ruota ovviamente intorno al calcio, con CR7 che milita nel campionato locale. Il calciatore e la fidanzata però si fanno spesso vedere anche ad altri eventi, sportivi e non, agendo di fatto come ambassador di questa nazione nel mondo. All’evento di lancio della mostra immersiva Christian Dior Designer of Dreams exhibition, in calendario a Riyad in queste settimane, l’influencer ha sfoggiato un elegante outfit nero della collezione Primavera-Estate 1999 della maison. In mano tiene stretta la borsa Lady Dior (3.400 euro) in versione micro.

Il look… per la cabina armadio

Camaleontica e versatile, Georgina Rodriguez è perfettamente in grado di alternare look chic a proposte più maliziose: lei sembra senza dubbio prediligere gli outfit sexy. Nel corso del weekend ha mostrato ai follower una mise provocante, facendosi scattare una serie di immagini direttamente dalla sua cabina armadio nella villa di Riyad. Un orsetto come emoji introduce l’outfit di Georgina, che sembra in effetti più pronta per una giornata in montagna che per svolgere le sue attività nella soleggiata città in Medio Oriente. Il colbacco di pelo è abbinato a dei guanti in cashmere bordati di ecofur. Un accessorio firmato Alo, così come il maglione e la minigonna nera sfoggiati dalla Rodriguez. Ai piedi spiccano un paio di stavali animalier dal tacco vertiginoso di Le Silla (1.092 euro) mentre sulla spalla è impossibile non notare la Flap di Chanel (5.600 euro) con la tracolla caratterizzata dalle famose C incrociate in metallo. Accovacciata o in piedi di spalle, la modella mostra i vestiti e le gambe, fasciate nei collant velati.

Il guardaroba dei sogni

Nel corso dei mesi Georgina Rodriguez ha mostrato qualche stanza della villa da favola di Riyad in cui risiede con la famiglia. Lei non ha mai fatto mistero della sua vita a cinque stelle, tra vestiti costosi, gioielli da capogiro, jet privati e yacht. A metà ottobre ci aveva portati in cucina, dove aveva preparato (con outfit sexy e occhiali da sole) la frittata di patate, condividendo la ricetta con i follower. Adesso rieccola nella cabina armadio. Per quanto sia impossibile non concentrarsi sul suo già citato look sexy, lo guardo cade anche sulle borse che riempiono le eleganti teche in vetro alle sue spalle. Ancora una volta Hermès si conferma il suo brand di riferimento: le tante Birkin e Kelly in coccodrillo creano un arcobaleno allegro e costoso. Trovano spazio anche i modelli Dior, mentre per le valigie la Rodriguez sembra prediligere Louis Vuitton. Viaggiatrice… di lusso: guardala nella gallery.

Related Posts