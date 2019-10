Georgina Rodriguez sexy e firmata in aeroporto

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione un voto al colore Idea regalo Pericolosamente sexy 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Sono eccitata per quello che succederà”. Georgina Rodriguez non riesce a trattenere l’emozione sui social. Seduta in aeroporto in attesa di un volo evidentemente importante, la fidanzata di Cristiano Ronaldo riempie l’attesa mettendo un po’ di rossetto e postando foto.

Per le sue labbra, ovviamente, solo top brand, Chanel nello specifico. Il resto dei marchi con cui Georgina Rodriguez è vestita non sono da meno però. Colori autunnali per la modella, comoda ma sexy in un completo giacca e leggings di Alo Yoga color senape. Comode ma trendy le Nike multicolor.

Monobrand invece per le borse, tutte firmate Louis Vuitton. Dal trolley, che Georgina Rodriguez usa anche come poggia piedi, alla maxi borsa Onthego fino a una delle it-bag di stagione, la Multi Pochette Accessoires, utilissima per contenere passaporto e telefono. Ecco servito il perfetto – costosissimo – outfit per viaggiare.

