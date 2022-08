L’estate è nel vivo e Georgina Rodriguez se la gode fino all’ultima goccia. Tra vacanze a bordo dello yacht di famiglia con i cinque figli che condivide con Cristiano Ronaldo e viaggi in jet privato con il suo amato, la modella si mostra sempre piena di energia. In barca sfoggia curve e bikini mozzafiato, agli eventi mondani è una diva glamour con abiti da sogno e gioielli costosissimi. Mentre indossa una mise estiva più bella dell’altra però ha già i pensieri rivolti verso l’autunno che, c’è da scommetterlo, sarà all’insegna dello stile.

Georgina Rodriguez musa per Genny

Georgina è stata scelta da Genny come testimonial per la collezione autunno-inverno 2022-2023. Immortalata tra le linee essenziali e il rigore formale di una moderna residenza madrilena progettata da Joaquin Torres, la modella porta in scena tutta la sua femminilità seducente e naturale. Si mette in posa bellissima e sexy, fasciata in un abito in maglia che brilla tra sfumature corallo e cristalli: si tratta dell’iconico vestito see-through, indossato persino da Jennifer Lopez (riguardala QUI), riproposto in questa nuova nuance.

E se questo è stato l’anno del pink, ecco Georgina Rodriguez avvolta in un maxi cappotto fucsia, chic e vivace allo stesso tempo. Del resto lo stile del brand piace molto alla compagna di Cristiano Ronaldo, che già in passato l’aveva scelto in più di un’occasione.

Estate in famiglia con Cristiano Ronaldo e i figli

Nell’attesa di tornare a indossare maglioni e cappotti, Georgina Rodriguez è ben felice di mettersi in bikini. Dalle vacanze in famiglia non dimentica di postare qualche foto per i follower con il décolleté che fa capolino dal reggiseno del costume. A bordo dello yacht si gode il sole e il relax, senza rinunciare alle coccole con i suoi cinque figli. Semplice e sportiva per le giornate all’aperto con i piccoli di casa, sa trasformarsi in una dea affascinante e seducente per gli eventi mondani con abiti attillati e accessori costosi. Anche per la prossima stagione si prepara a stupire…

