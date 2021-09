Georgina Rodriguez dà un taglio al passato: il nuovo look a Venezia 78

Nella notte in cui CR7 è protagonista in Nazionale, la fidanzata modella incanta sul red carpet con il bob liscissimo

Serata colma di emozioni per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Il calciatore, appena trasferitosi dalla Juventus al Manchester United, è stato il protagonista assoluto della partita tra il Portogallo e l’Irlanda. Prima uno schiaffo a Dara O’Shea, che gli sposta il pallone in occasione del rigore (sbagliato da CR7), poi due gol da favola e il raggiungimento di un record assoluto: è lui il bomber che ha segnato più gol (111) al mondo in Nazionale. E’ così che, mentre Ronaldo teneva banco nello stadio di Faro, in Algarve, la compagna Georgina Rodriguez catturava tutti gli sguardi sul red carpet di Venezia 78.

Smoking e caschetto

Dopo la sua apparizione al Festival di Cannes a luglio, in occasione della serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia Georgina Rodriguez ha ammaliato in un completo pantaloni di Ermanno Scervino. Nello smoking total black con canotta che enfatizzava il décolleté la spagnola era elegantissima. Una scelta inusuale per lei, che ci ha abituati al sex appeal conferito da abiti fascianti e luccicanti. L’outfit era illuminato dai preziosissimi gioielli con diamanti di Pasquale Bruni.

Sul tappeto rosso però è un altro il particolare che ha più stupito i presenti: Georgina Rodriguez si è infatti presentata con un nuovo taglio di capelli. Un caschetto nero super chic, ben diverso dalla lunghissima chioma ondulata che è solita sfoggiare. Un bob liscissimo, che si agitava sbarazzino con la brezza marina.

La sorpresa nascosta

Georgina Rodriguez è stata ben attenta a non svelare il suo colpo di testa prima del debutto sul red carpet. Al suo arrivo ufficiale in Laguna, splendida in un abito azzurro di pizzo, sempre Ermanno Scervino, la fidanzata di CR7 aveva infatti tenuto i capelli raccolti in uno chignon basso. Poi, per la serata inaugurale, ha svelato la sua sorpresa. Una novità che non è passata inosservata. Insomma ora che si è trasferita in Inghilterra al seguito del suo Cristiano, Georgina ha dato ufficialmente un taglio al suo passato… italiano!

