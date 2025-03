Georgina Rodriguez sulla neve, il look da viaggio è sopra le righe

Ineguagliabile Georgina Rodriguez. Per lei è inaccettabile passare inosservata. La compagna di Cristiano Ronaldo ha trascorso qualche giorno a Courchevel, rinomata località sciistica sulle Alpi francesi. Un viaggio, quello dell’influencer, un po’ di lavoro e un po’ di piacere. Una cosa è certa: Georgina non rinuncia mai al lusso sfrenato.

Modella per Moncler

We walked at altitude with attitude. “Abbiamo camminato in quota con confidenza” scrive Georgina Rodriguez su Instagram, pubblicando moltissime foto di un impegno di lavoro speciale. L’influencer infatti è stata una delle protagoniste del défilé Moncler, andato in scena all’Altiporto di Courchevel, dove il brand ha presentato la collezione Grenoble. Questa volta però lei non si è seduta in prima fila come di consuetudine (e come accaduto alla recente Paris Fashion Week), bensì ha sfilato sul catwalk. Una passerella unica, a 2.008 metri d’altezza, in un paesaggio incantato. Circondata da colleghe illustri, tra cui Deva Cassel, Adriana Lima e Eva Herzigova, Georgina ha condiviso gli attimi frenetici del backstage. Il fitting, l’attesa prima di entrare in scena, l’emozione: immagini uniche che portano i follower dietro le quinte. Il look per l’occasione è, ovviamente, da montagna: cappa di pelliccia, maglione e gonna a coste, caldi stivali bordati di montone.

Vacanze sulla neve

Georgina Rodriguez in versione regina delle nevi ha fatto il pieno di consensi. Dopo l’impegno lavorativo, la modella ha deciso di prolungare la sua permanenza in montagna, affittando una spettacolare casa a Courchevel. Circondata dai figli e da un gruppo di amici, la Rodriguez ha trascorso giorni spensierati. I giochi di carte in salotto, i tuffi nella piscina coperta, le cene luculliane: non è mancato proprio niente, anzi, il lusso è stato più che sbandierato. E per quanto riguarda i look? Una lunga pelliccia beige, abbinata a leggings e felpa bianca, portata con vistosi occhiali da sole Cartier (890 euro): questo l’outfit per farsi scattare delle immagini ad alta quota. Georgina ha inforcato anche gli sci: a saltare all’occhio è stato il prezioso zainetto bianco di Chanel (4.200 euro), portato sulla schiena durante la sciata.

Sul jet privato

Finita la vacanza, per Georgina Rodriguez è ora di tornare al casa. Sotto il sole di Riyad, in Arabia Saudita, c’è il suo Cristiano Ronaldo ad aspettala. Prima di ripartire però, l’influencer ha trasformato l’aeroporto nel set per uno shooting improvvisato. Alle sue spalle c’è il maestoso (e costoso) jet privato di famiglia. Lei passeggia verso la scaletta, per poi soffermarsi qualche secondo prima di salire a bordo. Il look è, ovviamente, degno di nota: avevate dubbi? Georgina stringe in mano la maxi borsa Toujours di Dior (3.800 euro) in pelle, lasciando, almeno per una volta, le sue Hermès nell’armadio. Reggiseno e shorts marroni di Alo strizzano le forme: a tenerla al caldo ci pensa una lunga pelliccia. I collant velati sottolineano le gambe, mentre saltano all’occhio gli allegri doposci Moon Boot disegnati da GCDS. Via, verso la prossima meta, sempre e solo in grande stile.

