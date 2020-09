Tre look in un giorno per la fidanzata di CR7, una vera star... che però dimentica il cartellino attaccato nella giacca

MORSO DELLA VIPERA pericolosamente sexy Come lo indossa non per tutte Adatto per questa occasione 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

A febbraio sul palco del Festival di Sanremo Georgina Rodriguez aveva incantato gli italiani con la sua energia travolgente. Balli, gag con Amadeus e un Cristiano Ronaldo innamorato che la osservava dalla prima fila. Smessi i panni della commessa, la spagnola è ormai una diva acclamata in mezzo mondo. Tutti la vogliono ma lei agli eventi si concede poco. Se su Instagram non perde occasione per mostrare ai follower la sua vita di lusso e gli adorati figli, vederla sul red carpet è cosa rara. Motivo per cui la modella è stata la protagonista indiscussa della seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia.

Georgina Rodriguez l’aveva annunciato con una foto sui social dove, di Gucci vestita, sorrideva davanti al jet privato: Allá voy Venecia (vado a Venezia), aveva scritto. Dopo il volo aereo la fidanzata di CR7 è sbarcata al Lido con un candido tuxedo doppiopetto bianco di Ermanno Scervino. Vuoi per il caldo eccessivo, vuoi per scelta stilistica, la Rodriguez ha deciso di appoggiare la giacca sulle spalle, svelandone l’interno, e i fotografi non si sono fatti sfuggire una ghiotta occasione: immortalare il cartellino identificativo ancora attaccato. Uno scivolone che nessuno si sarebbe mai aspettato da una Georgina sempre studiatissima.

Tenore diverso per la serata, dove Georgina Rodriguez ha lasciato tutti a bocca aperta. Per la proiezione di “The Human Voice”, il cortometraggio di Pedro Almodovar, la Rodriguez era una visione con un abito creato su misura da Pronovias. Spacco vertiginoso e bustino aderente per il vestito rosa cipria che metteva in mostra le forme esagerate della star. Addosso anche una serie di preziosissimi gioielli di Pasquale Bruni.

Altro evento, altro outfit. Per una festa all’hotel Excelsior, Georgina Rodriguez si è cambiata nuovamente, puntando tutto sul nero. L’abito di Lia Stublla con applicazioni di paillettes fascia alla perfezione il corpo della Rodriguez che, complice anche una collana da sogno, brilla con non mai. Tre look in un giorno. Voi quale preferite? Tutti i dettagli sono nella nostra gallery.

Related Posts