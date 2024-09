Georgina Rodriguez arriva a Venezia in mutande, poi si veste… da sposa

Non è Venezia senza… Georgina Rodriguez. La modella è sbarcata al Lido anche per questa edizione, portando tutto il suo glam… e i suoi capi di lusso. Gioielli da favola, borse e scarpe costosissime, abiti provocanti: impossibile non notarla. Sorridente e frizzante, lei non ha lesinato sorrisi. La sua joie de vivre contagiosa conquista tutti, mentre i fashonisti osservano ammirati i look: alla Mostra del Cinema ne ha sfoggiati tre in una manciata di ore.

Nel Mediterraneo

Vacanze e lavoro a cavallo tra agosto e settembre per Georgina Rodriguez, che in questo periodo si dedica un po’ ai suoi cari e un po’ alla mondanità. Dopo aver presenziato all’evento UEFA di Montecarlo, dove il fidanzato Cristiano Ronaldo è stato premiato come capocannoniere di tutti i tempi in Champions League, la modella ha trascorso qualche giorno nel Mediterraneo a bordo dello yacht di famiglia. Lei, che abita con il compagno e i figli in Arabia Saudita, fa spesso delle capatine in Europa. I tuffi nel mare blu, le cene di coppia, lo shopping nelle boutique del principato (i maxi sacchetti arancioni di Hermès che posta fanno venire l’acquolina in bocca ai modaioli): a Georgina gli impegni non mancano. Archiviato il lungo weekend di relax, la Rodriguez è volata in Italia, ovviamente a bordo del jet privato.

Al Lido… in mutande

“Arrivata nella mia bella Venezia” scrive Georgina Rodriguez su Instagram, per far sapere ai follower di essere diretta alla Mostra del Cinema. Com’è consuetudine per lei, le foto in prossimità del jet privato inondano la sua pagina social. Lei, diva tra le dive, si fa sistemare trucco, capelli e outfit dal suo team. Poi ecco una carrellata di immagini direttamente dal motoscafo che la porta all’hotel cinque stelle. Sdraiata con le gambe all’insù o con in piedi sui sedili della barca, Georgina cerca spunti per la foto perfetta. Il suo look da viaggio è alquanto insolito. Lei, che può contare su fondi illimitati e avere accesso a ogni abito mai creato, alla fine ha deciso di presentarsi in mutande. Culotte nere e una t-shirt aderente in tonalità: è questa la mise, firmata Skims, scelta dalla Rodriguez. Il completo basic era accessoriato con vistose calze a rete nere, occhiali Gucci, borsa Birkin di Hermès in coccodrillo, cappellino Etudes Studio e décolleté dal tacco altissimo: in aeroporto, tra tante star, i flash sono tutti per lei.

Sponsale sul red carpet

Dopo le foto di rito all’imbarcadero, dove ha optato per un abitino nero asimmetrico di Jacquemus molto corto, Georgina Rodriguez è tornata in hotel per prepararsi per il tappeto rosso. Una volta arrivata all’evento, la modella si è accertata di aver tutti gli occhi addosso. Il candore del long dress bianco ottico di Oscar de la Renta, a contrasto con il tappeto rosso, è accecante. Nonostante il mood sponsale, il vestito è alquanto malizioso. Il profondissimo spacco laterale sale fino all’inguine, svelando le gambe, mentre il bustino con tessuto plissettato fascia le famose forme della Rodriguez. A completate l’outfit, gli immancabili gioielli di Pasquale Bruni e un paio di sandali nude. Il trucco è sui toni del rosa mentre i capelli neri sono ondulati e voluminosi.

Ronaldo e Georgina sposi?

Dopo essersi presentata, una manciata di giorni fa, in total white all’evento di Montecarlo, Georgina Rodriguez ha scelto nuovamente questa tonalità per il red carpet di Venezia 81. Che stia provando in tutti modi a convincere Cristiano Ronaldo a portarla all’altare? Nelle interviste lui la chiama da tempo “mia moglie”, agitando ogni volta il mondo del gossip. Sebbene in molti sostengano che le nozze siano state celebrate da tempo in gran segreto, viene difficile pensare che la modella possa rinunciare a una vasta copertura mediatica. Per ora, le prove generali, le fa sul tappeto rosso, in attesa di poter indossare un vero wedding dress.

