Lo yacht acquistato da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez nella primavera del 2020 è stato il loro porto sicuro durante il primo lockdown. La coppia vi ci si è rifugiata insieme ai quattro figli, lontano da tutti. Il calciatore e la modella hanno trascorso anche le loro vacanze estive in giro per il Mediterraneo a bordo dell’esclusiva casa galleggiante. Ora, dopo 12 mesi e un inverno trascorso a Torino, è tempo di tornare a navigare per mari.

Georgina Rodriguez ha postato una serie di scatti social dalla barca. Nelle immagini l’influencer spagnola mixa scorci marittimi con pose sensuali e dettagli dei suoi outfit di lusso. Sul ponte dello yacht, ormeggiato nelle acque di Montecarlo, la Rodriguez mostra il suo look sui toni del fucsia. In mano stringe ben salda una Birkin di Hermès in coccodrillo (Il valore? Circa 50mila euro) mentre si tiene al caldo con una giacca di Balenciaga. Ai piedi dei sandali con il tacco a spillo di Fenty: un po’ scomodi in barca ma decisamente glam. Per una passeggiata al porto invece la Rodriguez preferisce indossare, oltre alla mascherina, un paio di comodi pantaloni bianchi abbinati al cappello da pescatore di Prada.

Tra le tante fotografie, Georgina Rodriguez si fa anche un po’ di autopromozione. L’imprenditrice infatti ha lanciato da pochissimo la sua linea di abbigliamento, Om by G. Con addosso un completo composto da felpa e pantaloni rosso fuoco, la Rodriguez ringrazia i follower per l’interesse dimostrato nella capsule. Insomma se la vita (in mare e non) prosegue a gonfie vele per Georgina lo stesso non si può dire per Cristiano Ronaldo. Il calciatore infatti sta andando alla deriva con la sua Juventus, per usare una metafora a tema. Nell’ultima partita i bianconeri sono stati eliminati dal Porto in Champions League. La modella sullo yacht da sogno invece non ha alcuna paura di naufragare.

