Tutti gli uomini in nero, con il papillon. Total black anche per Stefania Orlando e una nuvola di tulle rosa per Dayane Mello. Il GF Vip si apre con i 5 finalisti in giardino, emozionatissimi ed elegantissimi per la finale che decreterà la vittoria di uno di loro. Da casa, tutti a guardare i loro studiatissimi look.

La prima eliminazione è per Andrea Zelletta. Dopo di lui, è la volta di Dayane Mello, sconfitta al televoto da Pierpaolo Pretelli. Il suo è stato l’outfit più scenografico della serata, ma c’era da aspettarselo. Dopo una sfilza di grossi marchi della moda internazionale, per la finale la modella brasiliana ha scelto, tra 8 proposte del suo staff, un vestito di Alessandro Angelozzi Couture. Corpetto sottolineato da un nastro nero, ricchissima gonna con volant di tulle plissè, corta davanti e con ampio strascico dietro: un outfit da principessa ma perfetto per il red carpet finale del GF Vip.

Successivamente, è Stefania Orlandi ad essere eliminata al televoto contro l’amico fraterno Tommaso Zorzi. Il total black per la serata è grintoso e stuzzicante. Si tratta di un abito in taffetà ricoperto da tulle ricamato nero, dello stilista Ivan Iaboni che ha curato gli outfit della “Queen” per tutte le puntate. “Mi sono ispirato al mondo del fiabe rivisitando il tutto in chiave rock, che in fondo è lo stile che più piace a Stefania”, ha detto a Lookdavip. “L’ampio spacco, le tasche e la cintura sono i dettagli che rendono il capo fresco e attuale”.

Ma veniamo a Tommaso Zorzi, il vincitore di quest’edizione del GF Vip. Dei suoi outfit estrosi e trendy vi abbiamo già parlato. A sorpesa, Tommy per la finale ha voluto essere super classico. Un abito nero Tom Ford, camicia bianca e farfallino nero. Il dettaglio che però ha reso l’outfit particolare sono state le scarpe Superglamorous: mocassini in pelle lucida con doppia fibbia laterale. Perché anche nel classico, c’è modo di farsi notare. Nel look come in tutto il “percorso”: complimenti a Tommaso Zorzi!

