Sotto i riflettori 24 ore su 24, con le telecamere a spiarli in ogni stanza, i “vipponi” chiusi nella Casa del GF Vip passano repentinamente dalla quotidianità del risveglio al glamour della prima serata. Poche però le occhiaie e le rughe che si sono viste finora. Ad aiutarli nella preparazione, dislocati in tutto l’appartamento, corner di make-up Naj Oleari. L’azienda italiana ha preparato delle linee speciali dedicate al reality che stanno riscuotendo successo anche tra i telespettatori.

Ed eccole lì le bellissime al trucco, da sole o in compagnia. Giulia Salemi infoltisce le sopracciglia, Maria Teresa Ruta ritocca l’ombretto, Adua del Vesco ci tiene al contorno labbra. Dayane Mello si preoccupa dell’incarnato, Stefania Orlando si spalma il rossetto. Elisabetta Gregoraci, quando era nella casa del GF Vip, cambiava spesso lo smalto, Guenda Goria si è rivelata una fanatica dell’eyeshadow. Ognuna con la sua Vip Beauty Box, piena di trucchi.

Il rituale del make up è chiaramente una delle attività maggiormente eseguite durante la giornata. Dopo il risveglio e la skincare quotidiana, un velo di fondotinta è d’obbligo. Molte poi non rinunciano a un po’ di mascara o a un gloss sulle labbra per impolpare. Giulia Salemi che è anche una beauty influencer dispensa consigli sull’applicazione dei prodotti, ma ciascuna delle concorrenti è preparatissima sull’argomento.

Un grande ritorno del marchio Naj Oleari che ha fatto furore negli anni 80 e che adesso si rivolge alle Millennials grazie alla visibilità del reality più seguito della tv.

Meglio struccate o valorizzate dal make up? Guardate le vip nella gallery e decidete voi.

