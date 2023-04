GFVip, la “vittoria” di Giulia Salemi: stile, simpatia, strategia

La vittoria del GFVip va a Nikita Pelizon, ma la partecipazione di Giulia Salemi è stata un successo, tanto da poter dichiarare tranquillamente che sia lei una delle vincitrici di questa edizione. A consacrarla l’intuito e la fiducia di Alfonso Signorini che le ha dedicato un ringraziamento pubblico all’inizio dell’ultima puntata. A conquistare il pubblico sono stati il suo stile, la semplicità e un pizzico di femminismo.

La lucidità di Signorini

L’ultima “passarella”, in bianco, di Giulia Salemi ha dato inizio alla finale. Il conduttore Alfonso Signorini ha avuto parole d’affetto e riconoscimento per la sua “figlioccia”: “Sei stata, lasciamelo dire, una scommessa vinta”, ha esordito il conduttore. “Sei entrata nel cuore di tantissimi italiani con garbo, puntualità, lucidità e quel pizzico di sano cinismo che non guasta mai”. “La tua ‘bastardina col tablet'”, ha esplicitato lei, forte del ruolo inedito e innovativo che ha svolto per questa edizione del reality. Su Instagram la Salemi ha definito Signorini “un amico che sa leggerti dentro e indicarti la strada senza fare rumore”.

Una stella nata al GF

Ed è infatti il palco del Grande Fratello che ha dato a Giulia la visibilità televisiva, facendo conoscere al grande pubblico ciò che già era palese sui social. Prima da concorrente e adesso in studio, l’influencer ha sempre saputo cavalcare ogni puntata in maniera originale. E il suo stile è piaciuto (quasi) a tutti. Giulia Salemi si è messa alla prova a tutto campo, rispondendo a più livelli comunicativi, facendo da tramite tre telespettatori e concorrenti, interagendo con le opinioniste e il pubblico. Il tutto condito con grandi sorrisi, un make up impeccabile e un guardaroba cattura sguardi.

Look al GFVip

E veniamo agli outfit che Giulia Salemi ha alternato nel corso di queste 45 puntate del reality di Canale 5, mescolando girl power e sensualità. Abiti e completi, crop top, gonne e pantaloni, colore e total black, cut-out, dettagli sexy e lace-up: una miriade di brand ha fatto a gara per vestirla e lei ha scelto con parsimonia e decisione, secondo il suo gusto (nella gallery ne trovate alcuni). Citarli tutti è impossibile, ma sicuramente va nominata la tuta YSL con cui la influencer persiana ha fatto il suo esordio e il look Nué della finale: top bianco e gonna abbinata, impreziositi da strisce di cristalli.

Il regalone di Sonia Bruganelli

Non sono mancati i battibecchi in studio, anche con l’opinionista Sonia Bruganelli, ma alla fine del reality il legame tra le due è più forte che mai. Ne è la prova il riconoscimento professionale, Giulia Salemi avrà un ruolo a Ciao Darwin, e personale, un regalo di lusso consegnato in camerino, che Sonia Bruganelli ha fatto alla Salemi. Entrambe condividono la passione per i top brand e il vestito nero scollatissimo Louis Vuitton, impacchettato nella esclusiva bag con l’iconico marchio, ha fatto centro.

I trent’anni

Nata a Piacenza nel 1993, Giulia Salemi ha appena compiuto 30 anni. Un traguardo importante festeggiato come si deve, con un party a Milano circondata da tantissimi amici. Contatti personali e professionali che sono già un successo. Una festa in cui la regina della serata ha sfoggiato due outfit particolari: prima un nude look GCDS, poi un sexy pink dress Moschino. A scortarla tra i partecipanti c’era ovviamente Pierpaolo Pretelli: un amore nato al GFVip, coltivato tra mille impegni professionali di entrambi. Una love story parallela alla carriera televisiva della Salemi, che ha visto una piccola crepa proprio durante il corso di questa edizione del GF Vip ma che adesso si può dire più salda che mai. Tanti auguri Giulia!

