Ghali, shopping di lusso (con look firmato) in centro a Milano

La primavera chiama il cambio armadio. Con le temperature in risalita, chiudiamo nei cassetti più remoti maglioni e capi pesanti, per far spazio all’abbigliamento leggero. Nel mentre, perché non approfittarne anche per fare un po’ di shopping? Deve essere stato questo il pensiero di Ghali che, al primo caldo milanese, è stato paparazzato a fare shopping nelle boutique di lusso del centro.

Dove compra Ghali?

“In quartiere sono assente, ma la mia anima è presente” canta Ghali in Niente Panico, il suo ultimo singolo. Il quartiere in questione è Baggio, alla periferia ovest di Milano. Un luogo dall’anima sfaccettata, dove le culture si intrecciano e a cui l’artista è ancora profondamente legato. Raggiunto il successo però, lui si gode giustamente i frutti del duro lavoro, togliendosi qualche sfizio. E’ così che il cantante è stato paparazzato in una delle zone più chic del capoluogo lombardo, il quadrilatero della moda, compreso tra via Montenapoleone e via della Spiga. Tra tutte le boutique del lusso, Ghali ha scelto di fare acquisti da Celine, maison francese amatissima dalle star. Immortalato all’uscita del negozio, teneva in mano un sacchetto bianco del brand.

Il look per lo shopping

Il contenuto della borsa shopping di Ghali non è noto: a giudicare dalle dimensioni, potrebbe trattarsi di un paio di occhiali da sole. In fondo, lui si è presentato nella boutique Celine con dei sunglasses del brand: che abbia deciso di comprarne un altro paio? Il look del cantane per fare acquisti in centro è ricercato, firmato e chic. Con un fisico asciutto e slanciato, l’artista sembra un modello mentre passeggia sui marciapiedi, senza staccare mai lo sguardo dal telefono, se non per fermarmi a chiacchierare con una fan. La camicia in lana nera di Bottega Veneta è caratterizzata da due fiammerei smaltati sul colletto: lui l’ha abbinata a pantaloni in tonalità, abbelliti da un motivo gioiello alla caviglia. Sono firmatissimi gli accessori, a partire dalle sneakers invecchiate di Gucci. In mano Ghali stringe un grande borsone di Goyard, dall’inconfondibile logo. Stessa maison per la maxi bag verde che porta sulla spalla.

Modaiolo

Che Ghali ami la moda e si diverta ad assemblare look eccentrici e firmati non è una novità. Dalle proposte sul palco di Sanremo alle sfilate della Milano Fashion Week, passando per i social, i suoi outfit si fanno sempre guardare. Nelle scorse settimane il cantante ha presenziato alla Paris Fashion Week, esibendo il suo stile unico. Per la sfilata di Hermès ha optato per una mise con dolcevita e calzoni a zampa sui toni del marrone, abbinati a un’iconica Birkin Hac in pelle nera. Total black per il défilé Balenciaga: anfibi, pantaloni baggy, giacca over e occhiali futuristici. L’artista è cool anche a bordo piscina: i boxer rossi a stampa bandana di Supreme sono allegri e maliziosi. C’è poi l’ensemble per lo shopping in centro a Milano: guardalo nella gallery.

