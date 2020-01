La svolta di Ghali: dai capelli al trench è tutto rosa

Il rapper sta per lanciare il nuovo album ma intanto scala la classifica della moda con i look total pink

“Pink, it’s my new obsession”, cantavano gli Aerosmith nel 1997. Il rosa sembra essere anche la nuova ossessione di Ghali. A differenza di Steven Tyler però, il rapper non ha svelato la sua passione in un brano musicale bensì attraverso il look.

I capelli rosa

La svolta di Ghali è iniziata già a ottobre (anche se già due anni fa ad Amici dava segnali) quando il cantante ha mostrato sui social il suo colpo di testa. I dreadlocks, parte integrante del suo stile, sono infatti stati tinti con tante sfumature di rosa. A corredo dell’immagine cuori, maialini, rossetti, fiori e fiocchi, tutti rigorosamente pink.

L’ascesa

Classe 1993, nato a Milano da genitori tunisini, Ghali ne ha fatta di strada da quando girava pieno di speranza nel quartiere periferico dove è cresciuto, Baggio. Amato da critica e pubblico, il rapper sta lanciando il suo secondo album, DNA, in uscita il 20 febbraio e preceduto dai singoli Flashback e Boogieman.

Conteso dagli stilisti

La musica non è però l’unico interesse di Ghali, che negli anni si è appassionato anche alla moda. Richiestissimo dai brand di mezzo mondo, il cantante ama giocare con il suo lato estroso, proponendo outfit insoliti quanto d’impatto. Ultimamente poi, anche qui, c’è un sacco di rosa. Durante Milano Moda Uomo a inizio gennaio Ghali ha catalizzato i flash dei fotografi presentandosi alla sfilata di Gucci con un cappotto fucsia e uno sorta di cintura contenente un cuscino. Una scelta comodissima quando viaggi tanto come lui.

I consigli di Mariacarla

Pochi giorni dopo, a Parigi per le sfilate maschili, Ghali era in prima fila da Dior. Di nuovo rosa per lui con un trench in satin confettoso abbinato allo scaldacollo. A tracolla la richiestissima quanto introvabile clutch nata dalla collaborazione della maison con Rimowa. Molto schivo e riservato, non si sa se il cantante sia ancora fidanzato con la modella Mariacarla Boscono, i due non si vedono insieme da un pezzo. Di certo però qualche consiglio dalla top Ghali l’ha appreso in questi mesi e ora si appresta a scalare la classifica… della moda.

