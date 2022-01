Difendersi dal freddo pungente è la priorità, ma farlo con stile è l’obiettivo che si sono prefisse le vip. Sui social postano scatti imbacuccate nei loro capispalla, tra chi preferisce la calda morbidezza del piumino e chi sceglie di unire comfort ed eleganza indossando una giacca pesante. Che nell’aria ci sia voglia di primavera è evidente dai colori: se è vero che il nero non passa mai di moda, a dominare sono le tinte pastello e le fantasie.

Trendy e femminili con la giacca

A spasso a Parigi, dove ha trascorso qualche giorno romantico con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi si è fatta notare con la sua giacca di lana Miu Miu. I colori e la fantasia geometrica catturano l’attenzione, se si aggiunge anche il carisma della modella persiana e il gioco è fatto. Bianca Balti è più femminile che mai con un modello da uomo Fay con fantasia tartan su fondo rosso. Il look è acqua e sapone ma il suo sorriso luminoso è l’accessorio più bello. Anche Paola Turani è il ritratto della gioia mentre si spupazza il suo Serpellino sulla neve, e intanto si gode la coccola calda della sua felpa di pelliccia ecologica.

I piumini colorati illuminano l’inverno

Alessia Marcuzzi non teme il freddo, con addosso il piumino e in testa un berretto di lana. Se l’inverno è grigio, ci pensa lei a portare un tocco di vivacità con un verde squillante. Una nota di colore quasi primaverile la aggiunge anche Sabrina Ferilli. L’attrice si fa coccolare dall’abbraccio caldo della sua morbida giacca imbottita Hinnominate. Verrebbe da pensare che anche Cecilia Rodriguez abbia scelto un capo del brand di famiglia, invece per la gita in montagna con Ignazio Moser ha preferito il comodo puffer The North Face.

E Alena Seredova sarà nel team giacca o nel team piumino? Scoprilo cercandola nella gallery…

