Giacche per la primavera, ecco quelle che scelgono le vip

Con il meteo incerto e ballerino, la giacca diventa un capo chiave di ogni outfit. Il capospalla è indispensabile per gestire con stile i repentini cambi di temperatura, oltre che per arricchire e completare i look. Le vip propongono molte soluzioni da copiare per questa primavera, dai blazer ai trench passando per i giubbotti in denim, vero must have. Nell’incertezza del clima, ecco che fa la sua parte anche lo smanicato.

La giacca in denim è la più trendy

La giacca in denim è sicuramente la più cool della stagione e le vip dimostrano che in questa primavera è praticamente impossibile farne a meno. Quella proposta da Elisabetta Gregoraci è un modello Gaelle oversize, reso luminoso e glamour da una fitta pioggia di piccoli strass. Più giocoso e sbarazzino è il capospalla che indossa Ginevra Mavilla. Si tratta di un capo Fay con un motivo patchwork che mescola tanti tessuti di tonalità diverse e inserti scamosciati.

Il trench, un classico intramontabile

Tra i tanti tipi di capospalla, il trench è sicuramente quello più iconico e capace di accendere nella mente immagini di eleganza senza tempo. E’ l’ideale per le mezze stagioni, soprattutto quando la pioggia è sempre in agguato. Miriam Leone sceglie un modello Herno in gabardina di cotone grezzo, che le arriva fino a metà polpaccio. Veronica Ferraro ne preferisce quello lungo fino alla caviglia, e lo porta su crop top e pantaloni bianchi e mocassini, per un’eleganza insieme classica e di tendenza.

Il blazer, la giacca per eccellenza

Uno dei vantaggi offerti dai tailleur è che giacca e pantaloni si possono portare anche separati. E così in un attimo il blazer cambia pelle e abbinato ad esempio a una tuta bianca, come fa Anna Safroncik, diventa un capospalla perfetto per proteggersi dalla brezza marina. Tutt’altro genere di eleganza e di sensualità quello proposto da Eleonora Brunacci che per il suo look da sera indossa un capospalla Hinnominate abbinandolo a minigonna di pelle nera e top bianco.

